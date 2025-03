Budget 2025-2026 : Virginie Dufour dénonce le recul des services publics

Virginie Dufour, députée de Mille-Îles et porte-parole de l’opposition officielle pour la région de Laval, dénonce le recul des services publics pour les Lavallois et le nouveau déficit record de 13,6 G$.

Malgré les multiples requêtes des Lavallois pour le prolongement de la ligne orange, le financement du bureau de projet est relégué aux oubliettes. Virginie Dufour souligne que cette promesse brisée démontre que la mobilité et l’accessibilité aux transports collectifs pour les Lavallois ne sont clairement pas une priorité pour le gouvernement de la CAQ.

La députée de Mille-Îles dénonce qu’aucune somme du Plan québécois des infrastructures ne soit accordée aux travaux du centre jeunesse Cartier, pourtant largement médiatisé pour la vétusté de ses installations et enregistrant un taux d’occupation largement au-delà de sa capacité. La demande de la Ville pour la pérennisation du Refuge d’urgence de Laval, situé dans la Maison Saint-Joseph, a également été ignorée pour une deuxième année consécutive, alors que l’itinérance a augmenté de 136 % chez les Lavallois et de 103 % chez les Lavalloises en 2023.

De plus, malgré la crise du logement, la CAQ ne prévoit aucun investissement pour de nouvelles unités de logements sociaux et abordables à Laval. Porte-parole de l’opposition officielle en matière d’habitation, Virginie Dufour avait proposé en juillet dernier un plan complet en habitation agissant sur quatre fronts : stimuler l'offre de logements, augmenter la part du logement hors marché, faciliter l'accès à la propriété et bonifier l'offre dans les villes.

La députée de Mille-Îles salue néanmoins la planification du projet d’habitation de la Coalition de l’Est, qui prévoit la construction de 50 logements dans Saint-François. Virginie Dufour réagit : « il serait temps que les annonces de fonds se traduisent par des pelletées de terre. En effet, à ce jour, très peu de logements annoncés en grande pompe par la CAQ ont été construits à Laval. »

« Avec son budget, la CAQ démontre qu'elle est insensible à la réalité des Québécois. Ce déficit record de 13,6 G$ est le résultat des mauvaises décisions de ce gouvernement dans la gestion des finances publiques. À quoi bon avoir à Laval quatre députés formant le gouvernement, dont un ministre responsable de la région de Laval, si les besoins criants en matière de logement, de transports collectifs, de hausse du coût de la vie, de santé et d’éducation ne sont pas répondus. Les députés caquistes de Laval n’ont clairement pas réussi à inscrire les priorités des Lavallois au sein du budget de François Legault. », indique Virginie Dufour, députée de Mille-Îles et porte-parole de l’opposition officielle responsable de la région de Laval.

« Une fois de plus, les citoyens de Laval ont raison de se sentir abandonnés par le gouvernement de la CAQ. Si les dépenses de l’État ne cessent d’augmenter et que la CAQ récidive avec un sixième déficit consécutif, historiquement élevé, les Lavallois se demandent où va leur argent. Où sont les députés caquistes de la région qui ont la responsabilité de porter leur voix à l’Assemblée nationale ? », ajoute Sona Lakhoyan Olivier, députée de Chomedey