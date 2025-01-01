Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

L'opposition préoccupée

Développement Carré Laval : Action Laval demande un examen public

durée 10h00
25 août 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

L'opposition officielle au conseil de ville de Laval, Action Laval, demande un examen public complet du projet de développement Carré Laval. Le parti indique avoir de sérieuses préoccupations relatives à la transparence, au développement des infrastructures et aux répercussions financières à long terme pour les contribuables.

Le conseiller municipal de Val-des-Arbres et chef intérimaire d’Action Laval, Achille Cifelli, a déposé une proposition lors de la séance du conseil municipal du 13 août dernier, afin de demander au comité exécutif de rendre public l’ensemble des documents relatifs au Carré Laval.

Selon eux, plusieurs données sont manquantes et n'ont pas été transmises, dont les coûts directs et indirects, la responsabilité et les contrats du projet. M. Cifelli demande de tenir un audit indépendant des dépenses publiques, ainsi que des impacts fiscaux, et d’organiser une nouvelle série de consultations publiques avec les parties prenantes.

« Nous ne sommes pas contre le développement, mais il doit être transparent, responsable et appuyé par la population. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas pour le Carré Laval », a déclaré Monsieur Cifelli.

La proposition sera débattue lors de la séance du conseil municipal de septembre. 

« Les Lavalloises et Lavallois sont en droit de savoir comment leur argent est utilisé et comment le Carré Laval est géré. La proposition de mon collègue exige des informations claires et de véritables consultations de la population »,  a affirmé Frédéric Mayer, candidat à la mairie pour Action Laval.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La vérificatrice générale étudiera la mise à jour du système de paie fédéral

Publié hier à 18h00

La vérificatrice générale étudiera la mise à jour du système de paie fédéral

La tentative difficile du gouvernement fédéral de moderniser son système de paie sera examinée par la vérificatrice générale du Canada, alors que le gouvernement entame la transition vers un nouveau programme de paie. Ottawa a annoncé en juin l'attribution d'un contrat de 10 ans à Dayforce, d'une valeur de près de 351 millions $, pour remplacer ...

LIRE LA SUITE
Alerte: Les ministres Sonia LeBel et Christian Dubé à la commission Gallant

Publié hier à 12h00

Alerte: Les ministres Sonia LeBel et Christian Dubé à la commission Gallant

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, seront appelés à témoigner devant la commission Gallant sur les ratés de la plateforme SAAQclic. La commission en a fait l'annonce lundi matin. Plus de détails à venir.

LIRE LA SUITE
Alerte: Ottawa abandonne les droits de douane

Publié le 22 août 2025

Alerte: Ottawa abandonne les droits de douane

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, abandonne sa riposte commerciale contre les États-Unis. Un représentant de la Maison-Blanche a salué la décision avant qu’elle soit annoncée officiellement par le premier ministre. La décision était «attendue depuis longtemps». L’annonce fait suite à une discussion téléphonique, mardi, entre M. ...

LIRE LA SUITE