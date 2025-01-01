Développement Carré Laval : Action Laval demande un examen public

L'opposition préoccupée
Développement Carré Laval : Action Laval demande un examen public
L'opposition officielle au conseil de ville de Laval, Action Laval, demande un examen public complet du projet de développement Carré Laval. Le parti indique avoir de sérieuses préoccupations relatives à la transparence, au développement des infrastructures et aux répercussions financières à long terme pour les contribuables.
Le conseiller municipal de Val-des-Arbres et chef intérimaire d’Action Laval, Achille Cifelli, a déposé une proposition lors de la séance du conseil municipal du 13 août dernier, afin de demander au comité exécutif de rendre public l’ensemble des documents relatifs au Carré Laval.
Selon eux, plusieurs données sont manquantes et n'ont pas été transmises, dont les coûts directs et indirects, la responsabilité et les contrats du projet. M. Cifelli demande de tenir un audit indépendant des dépenses publiques, ainsi que des impacts fiscaux, et d’organiser une nouvelle série de consultations publiques avec les parties prenantes.
« Nous ne sommes pas contre le développement, mais il doit être transparent, responsable et appuyé par la population. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas pour le Carré Laval », a déclaré Monsieur Cifelli.
La proposition sera débattue lors de la séance du conseil municipal de septembre.
« Les Lavalloises et Lavallois sont en droit de savoir comment leur argent est utilisé et comment le Carré Laval est géré. La proposition de mon collègue exige des informations claires et de véritables consultations de la population », a affirmé Frédéric Mayer, candidat à la mairie pour Action Laval.