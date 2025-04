Vingt-deux projets en lice pour le budget participatif de Laval

Dès aujourd’hui et jusqu’au 31 mai, les gens de Laval peuvent sélectionner leurs projets favoris parmi les 22 retenus pour le deuxième budget participatif. Cette année, un budget bonifié de 3 M$ permettra de réaliser les projets qui auront recueilli le plus grand nombre de votes, avec un maximum de 500 000 $ par projet.

Chaque secteur lavallois bénéficiera d’au moins une initiative : socialisation, environnement, mobilité, jeux, sports. Les 22 projets soumis au vote ont été sélectionnés puis analysés parmi 379 idées reçues. Plus de 275 personnes ont mis à contribution leur créativité en participant aux divers ateliers participatifs.

« Le budget participatif est l’occasion d’avoir un impact réel sur la vie collective en soutenant des projets pensés par et pour les citoyens et citoyennes. Chaque vote compte et contribue à transformer des idées en réalisations concrètes pour le bien de la communauté. Je suis fier de voir progresser cet exercice de démocratie participative. Nous invitons la population à s’impliquer et à aller voter. », indique Alexandre Warnet, membre associé du comité exécutif, conseiller municipal de Laval-des-Rapides et responsable des dossiers relatifs à la participation citoyenne

Les citoyennes et les citoyens sont invités à voter pour un maximum de sept projets qui leur semblent les plus bénéfiques pour la communauté. Toute personne résidant à Laval ou y possédant une entreprise peut voter, sans condition d’âge ou de statut légal.

Comment voter

En ligne, sur le site Repensonslaval.ca/budget-participatif En personne, dans les bibliothèques de Laval, en déposant son bulletin de vote dans les boîtes de scrutin mises à disposition.

À l’issue du vote, les projets ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages seront annoncés, et leur réalisation débutera dans les deux années suivantes.

Retour sur la démarche citoyenne

Le budget participatif repose sur une démarche structurée qui permet aux Lavalloises et aux Lavallois de proposer, de prioriser et de développer des projets pour améliorer leur milieu de vie.

Étapes :

Collecte d’idées et ateliers d’idéation au printemps 2024;

Analyse de l’admissibilité des idées à l’été 2024;

Ateliers de priorisation des idées et de développement des projets à l’automne 2024;

Analyse de la faisabilité des projets à l’hiver 2025.

À propos de l’équipe des consultations publiques

En 2025, l’équipe des consultations publiques et de la participation citoyenne célèbre 10 ans de pratique. Cette équipe du Service des communications et du marketing a joué un rôle majeur dans l’instauration du budget participatif, une innovation démocratique pour Laval qui a concrétisé la volonté de la Ville d’être à l’écoute de sa population sur les projets municipaux.

Les démarches participatives menées par l’équipe couvrent une variété de sujets, dont la planification et l’aménagement du territoire, la conception de parcs et d'espaces publics ainsi que l’élaboration de politiques en culture, en loisirs et en développement social.