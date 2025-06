Action Laval doute de l’approche de sécurité publique actuelle du maire

L'on apprenait le 9 juin dernier, que la Ville de Laval était parvenue à s'entendre avec ses policiers pour signer une nouvelle convention collective après un an de négociations. Le parti de l'opposition, Action Laval accueille positivement cette nouvelle, mais exprime de sérieux doutes quant à l’approche de sécurité publique actuelle de l’administration du maire, jugée inefficace.

Dans un communiqué de presse émis par le Service de police de Laval (SPL) le 29 mai dernier, on apprenait notamment que des mineurs âgés de 14 à 17 ans avaient été impliqués dans 41 % des dossiers de violence urbaine au courant des trois premiers mois de l’année. Une donnée que le partie considère alarmante. Sur ce sujet, la convention collective indique comme mesure l'embauche de spécialistes en récupération d'actifs criminels. Selon Action Laval, ce n'est pas la solution.

« Augmenter le nombre de policiers ne suffira pas à enrayer la criminalité chez les jeunes. On ne règle pas un problème social complexe avec des solutions strictement répressives. Le maire s’attaque au symptôme, pas à la source », a déclaré Achille Cifelli, chef intérimaire d’Action Laval et conseiller de Val-des- Arbres.

Action Laval propose d’améliorer la sécurité publique en passant d’abord par la prévention. À cet effet, le parti a mis sur pied la Commission trans-partisane sur la violence urbaine, dont le rapport a été déposé lors d’une séance du conseil de ville en juin 2023. Ce document comprend des pistes de solution et des recommandations pour contrer le phénomène ; par exemple, le développement d’infrastructures sportives, de loisirs et culturelles pour les jeunes, partout à Laval.

« Pourquoi le maire et son équipe n’ont-ils toujours pas mis en application les recommandations du rapport? Vont-ils attendre qu’il y ait encore plus de jeunes qui se tournent vers le crime avant d’agir? Nous connaissons les solutions, il est temps de les appliquer! », a affirmé Frédéric Mayer, candidat à la mairie de Laval.

Action Laval est persuadé que la sécurité publique doit être pensée en amont, avec une vision sociale et humaine, et non seulement en réaction aux crises. Si le parti se retrouve au pouvoir après le 2 novembre prochain, il entend investir dans des infrastructures sportives, de loisirs et culturelles à la grandeur de la ville, en s’assurant que les acteurs du milieu agissent en collaboration pour tenir les jeunes éloignés de la criminalité.