Entente de principe entérinée pour un important syndicat d'Hydro-Québec

Un important syndicat de travailleurs d'Hydro-Québec vient d'entériner l'entente de principe qui était intervenue avec l'employeur pour renouveler sa convention collective.

Il s'agit du Syndicat des employés de techniques professionnelles et de bureau, qui compte 2300 membres. Il représente une centaine de titres d'emploi, dont les travailleurs du service à la clientèle, des acheteurs de matériel, des magasiniers, des dessinateurs, des employés du soutien administratif et autres.

L'entente de principe, qui avait été conclue le 28 mai, a été entérinée dans une proportion de 96 % par les travailleurs, a précisé vendredi la section locale concernée du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui est affilié à la FTQ.

Le syndicat s'était doté d'un mandat de grève de cinq jours, mais il n'a pas eu à l'exercer.

La nouvelle convention collective aura une durée de cinq ans. Les augmentations de salaire convenues sont de 3 % en 2024, de 3 % en 2025, de 3,9 % en 2026, 3,8 % en 2027 et 3,7 % en 2028.

En entrevue vendredi, le président de la section locale, Dominic Champagne, a souligné plusieurs autres gains obtenus, dont une lettre d'entente sur le télétravail qui sera même intégrée à la convention collective.

«Ça maintient le droit au télétravail et ça va être intégré à la convention. On regardait un peu ailleurs ce qui se faisait et ce n'est pas coutume de l'intégrer à la convention. On a vérifié durant la négociation, et on n'a pas trouvé d'autre syndicat qui avait réussi à l'intégrer à la convention. Nous, on n'en a pas trouvé», s'est félicité M. Champagne.

Il note aussi que la société d'État voulait au départ réduire les avantages du régime de retraite et d'invalidité et qu'elle a laissé tomber ses demandes à ce sujet. «C'est le statu quo; l'employeur a retiré ses demandes, autant sur le régime de retraite que sur l'invalidité. On a maintenu les acquis.»

M. Champagne note aussi que le syndicat a pu négocier un abaissement du nombre d'années d'ancienneté nécessaires pour l'accès aux vacances.

Il a également fait d'autres gains touchant le cheminement de carrière et l'arbitrage médical.

Hydro-Québec emploie 23 280 travailleurs et compte 10 accréditations syndicales. Plusieurs syndicats négocient actuellement le renouvellement de leur convention collective.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne