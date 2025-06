Quatre nouveaux candidats pour le Parti Laval

Le chef de Parti Laval et candidat à la mairie de Laval, Claude Larochelle a présenté quatre nouveaux candidats pour les prochaines élections municipales en novembre 2025. Cela porte à neuf le nombre de candidats pour la formation politique.

Les quatre visages qui s'ajoutent à l'équipe visent les districts d’Auteuil, Le Carrefour, Renaud-Coursol et Pont-Viau. Ils seront respectivement représentés par Marielle Cormouls-Houlès, Romina Rajabi, Wassim Mekideche et Redouane Yahmi. « Ces ajouts, aujourd’hui, confirment notre volonté de présenter une équipe talentueuse, efficace et complémentaire! Avec des gens de qualité comme Marielle, Romina, Wassim et Redouane, Parti Laval n’a pas fini de surprendre », d’expliquer M. Larochelle.

Des femmes de terrain font le saut : Marielle Cormouls-Houlès et Romina Rajabi

Résidente d’Auteuil depuis plus de 20 ans, c’est Marielle-Cormouls-Houlès qui portera les couleurs de Parti Laval – Équipe Larochelle dans le district du même nom pour l’élection de novembre prochain. Professionnelle chevronnée en recrutement de cadres, citoyenne engagée et femme d’action, la candidate cumule plus de 25 ans d’expérience dans les milieux municipal, industriel et communautaire. Celle que M. Larochelle présente comme « une femme de terrain de longue date reconnue pour sa rigueur, son écoute et son authenticité » a notamment été impliqué dans le quartier, à l’école Alfred-Pellan, et au Relais familial d’Auteuil, qu’elle a présidé pendant sept ans.

Quant à Romina Rajabi, première candidate officiellement annoncée dans le nouveau district Le Carrefour créé après le redécoupage électoral qui faisait passer le nombre de sièges de 21 à 22, elle se démarque par son implication sociale et son énergie mobilisatrice. Étudiante en droit à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et gérante dans le milieu du commerce de détail, la jeune candidate s’est impliquée activement, au courant des dernières années, dans des causes qui lui tiennent à cœur, telles que l’intégration des nouveaux arrivants, la lutte contre l’insécurité alimentaire, la protection des espaces verts et le soutien aux aînés. Elle qui a également occupé la direction d’un centre communautaire affirme vouloir agir concrètement sur les enjeux du quartier, dans Le Carrefour, pour bâtir une ville plus équitable, sécuritaire et inclusive.

« Trop de personnes ne se sentent pas écoutées ou représentées à Laval. Si j’ai décidé de me joindre à Parti Laval, c’est parce que c’est une équipe efficace, humaine, qui sait faire de la politique comme on devrait en faire. Je pense qu’on peut rassembler Laval sous une même bannière politique, inclusive, accessible et à l’écoute des réalités de chaque quartier, et des priorités de chaque quartier », de déclarer Mme Rajabi.

Des candidats d’action pour le centre-sud : Wassim Mekideche et Redouane Yahmi

Pharmacien, entrepreneur et Lavallois depuis l’enfance, c’est Wassim Mekideche, un fier Lavallois ayant grandi dans Renaud-Coursol, qui s’y présentera dans l’équipe de M. Larochelle. Diplômé en pharmacie de l’Université de Montréal, M. Mekideche a travaillé auprès de diverses populations, notamment dans les communautés autochtones de la Baie-James, et contribue régulièrement à une revue scientifique destinée aux professionnels de la santé. Aujourd’hui, en se joignant à Parti Laval, le candidat affirme vouloir « aider réellement les autres et contribuer à bâtir un Laval où les jeunes peuvent s’épanouir ».

Plus au sud, dans Pont-Viau, c’est Redouane Yahmi, candidat indépendant à la mairie lors des élections municipales de 2021 qui avait obtenu près de 800 voix, et qui s’est depuis joint à Parti Laval et à sa communauté jeunesse, qui fera le saut. Professionnel dans le domaine du crédit pour une institution bancaire, ex-chroniqueur politique à Radio Centre-Ville et vice-président de la Communauté Jeunesse de Parti Laval, Redouane Yahmi dit souhaiter mettre son expérience au service des citoyennes et citoyens de Pont-Viau avec une équipe qui, selon lui, saura faire la différence : « Après m’être présenté comme indépendant à la mairie, après avoir rencontré de nombreuses personnes en 2021, j’ai compris une chose. Pour faire bouger les choses, il faut une vraie équipe, une équipe solide et efficace. Parti Laval, c’est le meilleur véhicule pour rassembler Laval, recentrer les priorités et s’occuper des vraies affaires. J’y crois profondément et c’est pour ça que je suis là », d’affirmer le candidat dans Pont-Viau.