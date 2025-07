Mouvement lavallois-équipe Stéphane Boyer annonce deux autres candidats

Le Mouvement lavallois - équipe Stéphane Boyer présente deux nouvelles candidatures en vue de la campagne électorale municipale qui aura lieu cet automne.

Il s’agit de Denitsa Dimitrova dans Chomedey ainsi que Mohamed Ba dans Le Carrefour.

Denitsa Dimitrova dans Chomedey

Entrepreneure engagée, Denitsa Dimitrova dirige deux entreprises en sécurité, enquêtes privées et cybersécurité, et met son expertise en gestion du risque au service de la protection des citoyens et des institutions. Au fil de son parcours, elle a su bâtir des équipes solides, soutenir les personnes vulnérables et accompagner des organisations publiques dans des contextes sensibles. Fière de ses racines immigrantes, elle incarne la diversité lavalloise et les valeurs d’équité et d’engagement collectif. Elle souhaite maintenant contribuer à une ville plus sécuritaire, accessible et bien gouvernée.

Mohamed Ba dans Le Carrefour

Mohamed Ba vit à Chomedey depuis plus de 20 ans et y est profondément enraciné. Ancien commissaire scolaire et fondateur d’un organisme d’engagement jeunesse, il est aujourd’hui gestionnaire au Service de l’environnement de la Ville de Laval. Dans ce rôle, il pilote des projets de verdissement majeurs pour les quartiers lavallois notamment par la distribution de milliers d’arbres aux citoyens et le verdissement de terrains d’entreprises Il connaît les réalités du terrain aussi bien que les mécanismes internes de l’administration municipale. Accessible, rassembleur et engagé, il veut faire du district Le Carrefour un quartier encore plus vert, accueillant et à l’écoute de ses citoyens.

« Je suis fier de présenter aux Lavallois une équipe dynamique, efficace et axée sur les résultats. Denitsa Dimitrova (Chomedey) et Mohamed Ba (Le Carrefour) incarnent de façon exemplaire ce que le Mouvement Lavallois a à offrir aux citoyens : ce sont deux personnes compétentes et profondément engagées dans leur communauté. Avec son expertise reconnue en cybersécurité et en gestion des risques, Denitsa sera un atout précieux à un moment où la transformation numérique des villes est plus que jamais d’actualité. Quant à Mohamed, son parcours à la croisée de l’engagement communautaire, de la représentation citoyenne et de la fonction publique fera de lui un élu proactif, apte à trouver des solutions à des enjeux complexes », indique Stéphane Boyer, maire de Laval et chef du Mouvement lavallois.

Rappel des candidatures annoncées pour le Mouvement lavallois - équipe Stéphane Boyer jusqu’à présent :

● Stéphane Boyer à la Mairie

● Ray Khalil dans Sainte-Dorothée

● Yannick Langlois dans L'orée-des-Bois

● Nicholas Borne dans Laval-les-Îles

● Aline Dib dans Saint-Martin

● Vasilios Karidogiannis dans L’Abord-à-Plouffe

● Sandra el-Helou dans Souvenir-Labelle

● Alexandre Warnet dans Laval-des-Rapides

● Cecilia Macedo dans Marigot

● Christine Poirier dans Pont-Viau

● Flavia Alexandra Novac dans Sainte-Rose

● Seta Topouzian dans Renaud-Coursol

● Pierre Brabant dans Vimont

● Annick Senghor dans Saint-Vincent-de-Paul

● Anick Brunet dans Duvernay

● Justin Boisvert dans Saint-Bruno

● Carole St-Denis dans Champfleury