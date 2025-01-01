Dossier santé numérique: Québec autorise un investissement additionnel de 95 M$

Nous joindre
Par La Presse Canadienne

Québec injecte 95 millions $ additionnels dans le Dossier santé numérique (DSN), piloté par Santé Québec. La décision a été entérinée par le conseil des ministres mercredi, a appris La Presse Canadienne.

Ces sommes supplémentaires serviront à former et à accompagner le personnel du réseau de la santé, afin qu'il s'approprie les nouveaux outils, a confirmé le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé.

Celui-ci a assuré avoir obtenu plusieurs garanties de Santé Québec, qui s'engage à surveiller de près le déploiement du DSN. L'organisme s'est notamment engagé auprès du ministre à:

- renforcer les mécanismes de suivi du projet;

- resserrer les comités de gouvernance;

- collaborer plus étroitement avec le ministère de la Cybersécurité et du Numérique;

- tenir mensuellement des rencontres du comité de vigie;

- suivre conjointement des indicateurs de performance avec les parties prenantes.

Depuis le scandale SAAQclic, la gestion des projets informatiques au gouvernement du Québec fait l'objet d'un examen scrupuleux.

«Nous l'avions dit: il n'était pas question d'ajouter de l'argent sans les assurances nécessaires», a déclaré le cabinet de M. Dubé dans un message transmis jeudi à La Presse Canadienne.

«Le DSN est un outil essentiel pour les médecins comme pour les patients. Il va réduire la paperasse, améliorer la fluidité des soins et donner aux patients un accès simple à leur information médicale.»

Le DSN doit centraliser toutes les données cliniques des patients, y compris les rendez-vous et les prescriptions de médicaments.

Le dépassement de coût s'explique par une erreur du ministère de la Santé; Radio-Canada rapportait en juin que le ministère avait oublié de budgéter les coûts de formation du personnel.

Rappelons que le déploiement du DSN doit se faire par étapes; des projets pilotes sont prévus cet automne dans les CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Ceux-ci risquent cependant d’être affectés par les moyens de pression des médecins spécialistes, qui s'opposent farouchement au projet de loi 106 sur le mode de rémunération des médecins.

En janvier 2024, le ministère de la Santé évaluait le coût du DSN à 1,5 milliard $ pour l'ensemble du Québec.

Caroline Plante, La Presse Canadienne

