Dépassement de coûts pour la rénovation de l'Hôtel de Ville de Laval

Il y a peu de temps , l'on apprenait que le coût du projet de rénovation de l’Hôtel de Ville de Laval a triplé, passant de 23 millions de dollars à plus de 71 millions de dollars. C'est pourquoi que le conseiller municipal de Val-des-Arbres et chef par intérim d’Action Laval, Achille Cifelli, demande à l’administration de fournir des explications claires et détaillées aux Lavallois.

Dans une lettre à la vérificatrice générale, Monsieur Cifelli a demandé officiellement une enquête sur ce dossier afin de fournir une explication détaillée sur les informations connues et le processus de recommandation du Comité exécutif.

Le parti de l'opposition accuse l’administration en place de couper dans les services aux citoyens, comme les lignes de la STL, la collecte des déchets et la qualité générale de l’entretien de la ville. Action Laval estime qu’il s’agit de rétablir la confiance du public dans la planification et l’exécution des grands projets.

« Loin de nous opposer à la modernisation de notre hôtel de ville, nous devons cependant comprendre les impacts que cela aura sur les autres priorités de notre ville. Face à une telle flambée des coûts, les Lavallois méritent des réponses, » déclarait le chef par intérim d’Action Laval, Monsieur Cifelli.

Dans une autre lettre adressée au maire, Achille Cifelli mentionnait que même si le projet est nécessaire — en raison de la présence d’amiante et de la faiblesse structurelle récemment découverte — l’ampleur de l’augmentation des coûts soulève des inquiétudes. Compte tenu de l’augmentation fulgurante de la dette de la Ville de 400 millions de dollars, soit une augmentation de 80 % sous l’actuelle administration, Action Laval demande une analyse détaillée des augmentations de coûts et leurs justifications, un calendrier des principales décisions et approbations, ainsi qu’un examen indépendant de la gestion du projet.

« Nous posons les questions que les citoyens poseraient s’ils étaient à notre place », a ajouté Monsieur Cifelli. « Nous voulons nous assurer que chaque dollar dépensé le soit dans l’intérêt supérieur des citoyens de Laval. »

« Alors que le contrat n’est pas encore attribué, nous devons prendre un pas de recul, et envisager d’autres option que la rénovation de l’Hôtel de Ville actuel, » proposait le candidat à la mairie pour Action Laval, Monsieur Frédéric Mayer.