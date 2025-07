Action Laval demande au maire un suivi sur l'entretien des égouts

À la lumière des constats préoccupants du Rapport 2024 de la vérificatrice générale de Laval, le chef intérimaire et conseiller municipal de Val-des-Arbres pour Action Laval, Achille Cifelli, a déposé une proposition au conseil municipal le 8 juillet dernier, afin d’exiger la mise en place d’un plan d’action concret pour remédier aux lacunes observées dans l’entretien préventif des infrastructures d’assainissement des eaux usées.

La vérificatrice générale de Laval, France Lessard, rapporte dans son document que les données sur les actifs à entretenir sont incomplètes et non centralisées, qu’il y a des programmes d’entretien partiels, non uniformes et parfois absents, ainsi qu’une baisse du taux de réalisation des activités d’entretien d’une année à l’autre. Par exemple, seulement 28 % des pompes ont été inspectées, alors que l’objectif était de 85 %.

« Ce rapport est accablant ! On parle ici de santé publique, de protection de l’environnement et de durabilité de nos infrastructures. Il est inacceptable que l’administration actuelle laisse aller les choses ainsi. Les Lavalloises et Lavallois méritent mieux et nous serons là pour eux ! », a indiqué Achille Cifelli.

L’avis de proposition déposé par Action Laval demande la mise sur pied d’un plan de redressement décrivant les moyens utilisés et les échéanciers pour la mise en œuvre des recommandations de la vérificatrice générale, d’ici la séance du conseil d’octobre 2025.

« Nos citoyens sont en droit d’avoir un réseau d’égouts fiable, bien entretenu, de même qu’une gestion responsable de leurs taxes. Nous demandons à l’administration de passer de la parole aux actes ! », a déclaré Frédéric Mayer, candidat à la mairie pour Action Laval.