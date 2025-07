Chronologie de la guerre commerciale de Donald Trump avec le Canada

Plus d'un an avant l'élection présidentielle de novembre 2024, Donald Trump avait annoncé son intention d'imposer des droits de douane généralisés s'il remportait la présidence des États-Unis.

Donald Trump a été élu le 5 novembre, et depuis, les dirigeants et les entreprises canadiennes ont connu des hauts et des bas. Il a menacé, promulgué, modifié et retardé plusieurs séries de droits de douane, avant d'annoncer que de nouvelles politiques commerciales protectionnistes allaient suivre.

Voici un aperçu des dates clés du parcours de Donald Trump en matière de droits de douane après son élection à la présidence.

25 novembre 2024

Donald Trump s'engage à imposer des droits de douane de 25 % sur toutes les importations canadiennes et mexicaines, précisant qu'ils entreraient en vigueur le jour de son investiture, le 20 janvier. Il affirme dans un message publié sur Truth Social, un réseau social dont il est propriétaire, que les droits de douane resteraient en vigueur jusqu'à ce que les deux pays empêchent les drogues, en particulier le fentanyl, et les personnes de franchir illégalement les frontières américaines.

———

11 décembre

Après leur rencontre avec le premier ministre de l'époque, Justin Trudeau, les premiers ministres canadiens confirment que le pays prépare des droits de douane en représailles à la menace de Donald Trump. L'obtention d'une exemption ou d'une réduction des taxes sur les exportations d'énergie figure parmi les priorités.

———

20 janvier 2025

Le jour de son investiture, Donald Trump déclare que les droits de douane entreront probablement en vigueur le 1er février plutôt qu'immédiatement.

Il signe également un décret visant à promulguer une «politique commerciale de l'Amérique d'abord», demandant à ses responsables du commerce de lui présenter, avant le 1er avril, un rapport complet sur la politique et les relations commerciales des États-Unis.

Cette date ne s'accompagne pas d'une imposition par défaut de droits de douane, mais elle ordonne à l'administration Trump de commencer à examiner l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), signé par Donald Trump en 2018, en prévision d'un examen prévu en 2026.

———

1er février

Donald Trump signe un décret le 1er février, un samedi, imposant des droits de douane généraux de 25 % sur la quasi-totalité des marchandises entrant aux États-Unis en provenance du Canada et du Mexique, ainsi qu'une réduction de 10 % des droits de douane sur l'énergie, qui entrera en vigueur le 4 février.

Le décret de Donald Trump du 1er février impose également des droits de douane de 10 % sur les marchandises entrant aux États-Unis en provenance de Chine.

Le premier ministre Justin Trudeau présente la stratégie de représailles prévue par le Canada, notamment des contre-tarifs immédiats qui entreraient en vigueur le jour même de l'entrée en vigueur des droits de douane américains. Au cours de la fin de semaine, les provinces canadiennes commencent à retirer l'alcool américain des rayons des magasins d'alcools chez les distributeurs provinciaux.

———

3 février

Donald Trump suspend l'application des droits de douane sur les marchandises canadiennes pendant un mois après qu'Ottawa s'est engagé à prendre des mesures pour sécuriser la frontière. Il fait de même pour le Mexique.

———

10 février

Donald Trump signe un plan visant à instaurer des droits de douane de 25 % sur tout l'acier et l'aluminium entrant aux États-Unis à compter du 12 mars, mettant ainsi fin aux exemptions accordées au Canada. Il avait déjà imposé des droits de douane sur ces métaux en 2018, mais avait ensuite exempté le Canada et le Mexique.

———

11 février

Donald Trump affirme que les droits de douane sur l'acier et l'aluminium s'ajouteraient à d'autres taxes, notamment les droits de douane suspendus de 25 % sur tous les produits canadiens autres que l'énergie.

———

14 février

Donald Trump avait déjà menacé d'imposer des droits de douane sur les automobiles importées aux États-Unis. Il a déclaré le 14 février que les droits de douane sur les automobiles importées pourraient entrer en vigueur «vers le 2 avril», ajoutant la semaine suivante que les droits de douane seraient «de l'ordre de 25 %».

À la même époque, il a évoqué l'imposition de droits de douane similaires sur les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs, mais n'a pas encore fourni d'échéancier.

———

27 février

Dans une publication sur Truth Social, Donald Trump affirme que le 2 avril marquerait le début de ce qu'il qualifie de droits de douane «réciproques», qui s'appliqueraient aux marchandises en provenance de pays appliquant des droits de douane ou d'autres barrières douanières sur les produits américains.

Ces droits s'ajouteraient aux autres droits de douane et correspondraient aux taux appliqués par d'autres pays, y compris les subventions et les taxes sur la valeur ajoutée.

Il avait signé un mémorandum le 13 février ordonnant à son conseiller commercial d'examiner ce qu'il perçoit comme des pratiques commerciales déloyales de la part d'autres pays.

———

4 mars

Les droits de douane imposés par Donald Trump sur les produits canadiens et mexicains sont maintenus après une pause d'un mois.

On espérait que les mesures de sécurité frontalière prises par le Canada pourraient empêcher l'entrée en vigueur des droits de douane, mais le 3 mars, Donald Trump a confirmé leur maintien, ce qui a été le cas.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé d'importantes mesures de rétorsion tarifaires sur les produits américains, notamment les aliments, l'alcool, les meubles, le papier et bien d'autres.

———

5 mars

Donald Trump promet une exemption d'un mois pour les véhicules échangés dans le cadre de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, aussi appelé ACEUM.

Karoline Leavitt, attachée de presse de la Maison-Blanche, a expliqué lors d'un point de presse que cette décision fait suite à la demande d'exemption des trois grands constructeurs automobiles — Stellantis, Ford et General Motors.

———

6 mars

Dominic LeBlanc, alors ministre des Finances, a annoncé qu'Ottawa suspendrait sa deuxième vague de droits de douane de rétorsion après la signature par Donald Trump d'un décret suspendant certains nouveaux droits de douane sur le Canada et le Mexique et réduisant les prélèvements sur la potasse à 10 %.

Le décret de Donald Trump lie l'allègement tarifaire au maintien de la circulation des pièces automobiles conformes à l'ACEUM et à l'aide aux agriculteurs qui ont besoin de potasse pour leurs engrais.

Une déclaration explicative publiée par la Maison-Blanche précise qu'il n'y aurait pas de droits de douane sur les marchandises en provenance du Canada et du Mexique qui revendiquent et sont admissibles à la préférence de l'ACEUM.

———

10 mars

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, annonce l'application immédiate d'une surtaxe de 25 % sur les exportations d'électricité vers les États-Unis, en guise de représailles aux droits de douane imposés par Donald Trump.

Donald Trump réagit avec vigueur en déclarant qu'il doublera le taux des droits de douane sur l'acier et l'aluminium, qui devait entrer en vigueur le 12 mars, pour le porter à 50 %. Il affirme sur Truth Social que cette mesure fait suite à l'imposition par l'Ontario d'une surtaxe de 25 % sur l'électricité exportée vers les États-Unis.

Cependant, M. Ford accepte de suspendre la taxe à l'exportation de la province plus tard le même jour.

———

12 mars

Les droits de douane de 25 % sur l'acier et l'aluminium de tous les pays entrent en vigueur.

Le Canada frappe les États-Unis d'une deuxième tranche de droits de douane de représailles, imposant des droits de douane de 25 % sur 29,8 milliards $ de marchandises américaines, ciblant l'acier et l'aluminium, ainsi que d'autres produits, notamment les ordinateurs, les équipements sportifs et les produits en fonte.

———

26 mars

Donald Trump annonce des droits de douane sectoriels de 25 % sur les importations automobiles, qui entreront en vigueur le 3 avril.

Cependant, ces droits ne sont pas généralisés. La Maison-Blanche indique que les automobiles importées dans le cadre de l'ACEUM ne seront taxées que sur la valeur du contenu non fabriqué aux États-Unis.

De plus, les pièces automobiles concernées par l'ACEUM ne seront pas soumises aux nouveaux droits de douane de Donald Trump tant que le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, en consultation avec le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, n'aura pas «établi un processus d'application des droits de douane à leur contenu non américain», a déclaré la Maison-Blanche.

———

2 avril

Donald Trump a qualifié le 2 avril de «Jour de la Libération».

Lors d'une conférence de presse tenue devant la Maison-Blanche, le président a dévoilé des droits de douane de 10 % sur les importations en provenance de tous les pays et des taux plus élevés pour des dizaines de pays affichant des excédents commerciaux avec les États-Unis, dont 34 % pour la Chine et 20 % pour l'Union européenne.

Le Canada et le Mexique ont toutefois connu un certain soulagement : aucun nouveau tarif au-delà de ce qui a déjà été annoncé, et l’exemption d’un mois, qui devait expirer, est désormais indéfinie.

Les droits de douane automobiles devraient toujours entrer en vigueur le 3 avril.

Les sénateurs démocrates prévoient de forcer un vote sur le recours par Donald Trump à la loi sur les pouvoirs d’urgence pour déclarer l’état d’urgence concernant le trafic de fentanyl afin d’imposer des droits de douane au Canada. Cependant, même avec un soutien républicain suffisant pour l’adopter, il est peu probable que la Chambre des représentants l’adopte.

———

3 avril

Le premier ministre Mark Carney a déclaré que le Canada riposterait aux droits de douane automobiles de 25 % imposés par Donald Trump en imposant des taxes équivalentes sur les véhicules importés des États-Unis.

M. Carney a expliqué que les contre-tarifs canadiens frapperaient tous les véhicules non conformes à l’Accord Canada-États-Unis-Mexique, ainsi que tout contenu non canadien dans les véhicules conformes.

Cela signifie que tout véhicule fabriqué avec moins de 75 % de contenu nord-américain sera soumis à des droits de douane de 25 % — une mesure qui pourrait toucher des dizaines de milliers de véhicules importés, selon un document d'information fourni par le Cabinet du premier ministre.

Cela pourrait représenter environ 10 % de toutes les voitures en provenance des États-Unis.

Mark Carney affirme que cette mesure pourrait rapporter jusqu'à 8 milliards $ avant que toute demande d'allégement tarifaire ne soit prise en compte.

Tout cet argent, a-t-il précisé, sera versé directement aux travailleurs et aux entreprises de l'automobile au Canada touchés par la guerre commerciale naissante.

———

15 avril

Ottawa indique que les constructeurs automobiles qui continuent de fabriquer des véhicules au Canada bénéficieront de certaines exemptions aux droits de douane de rétorsion.

Les constructeurs canadiens seront autorisés à importer un certain nombre de véhicules assemblés aux États-Unis sans payer les frais supplémentaires imposés en réponse aux droits de douane américains sur les importations canadiennes.

Ottawa indique que le nombre de véhicules exemptés de droits de douane qu'une entreprise est autorisée à importer diminuera en cas de réduction de la production ou des investissements canadiens.

———

29 avril

Donald Trump signe des décrets accordant un allègement temporaire aux constructeurs automobiles.

Un responsable du ministère du Commerce indique que l'administration offre aux constructeurs automobiles qui terminent leurs véhicules aux États-Unis une remise sur les pièces importées équivalant à 15 % du prix de détail du véhicule.

Cette remise serait ramenée à 10 % l'année suivante.

Les entreprises qui paient les droits de douane sur les véhicules automobiles ne verront pas non plus d'autres taxes, notamment celles sur l'acier et l'aluminium, se cumuler.

———

1er mai

Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis publie des directives indiquant que les pièces automobiles conformes à l'ACEUM ne seront pas touchées par les droits de douane.

L'exemption ne s'applique pas aux kits de pièces détachées ni aux compilations de pièces automobiles.

Les experts du secteur avaient expliqué qu'il serait extrêmement complexe de déterminer comment imposer des droits de douane uniquement sur les composants non américains des pièces automobiles, qui peuvent traverser la frontière canado-américaine plusieurs fois avant qu'un véhicule ne soit terminé.

———

6 mai

MM. Trump et Carney ont adopté un ton plutôt cordial lors de leur rencontre dans le Bureau ovale.

Mais Donald Trump n'a donné aucune indication quant à son intention de supprimer les droits de douane dans un avenir proche.

Donald a déclaré que les États-Unis resteraient toujours amis avec le Canada, mais que M. Carney n'avait rien pu dire pour le convaincre de supprimer immédiatement les droits de douane imposés à son voisin du nord.

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, M. Trump a répondu que c'était «comme ça».

Le président a également dit qu'il ne voulait pas de voitures, d'aluminium ou d'acier en provenance du Canada.

———

28 mai

Le Tribunal du commerce international des États-Unis annule les droits de douane généralisés imposés par Donald Trump sur la plupart des pays.

La décision bloque à la fois les droits de douane du «Jour de la Libération» ainsi que les droits de douane sur le Canada, le Mexique et la Chine, apparemment liés au fentanyl.

Un panel de trois juges du tribunal new-yorkais a statué que Donald Trump n'avait pas le pouvoir d'imposer des droits de douane à la quasi-totalité des pays en vertu de la loi sur les pouvoirs d'urgence économique internationale.

L'administration Trump a déposé un avis d'appel et des responsables de la Maison-Blanche ont condamné la décision.

———

29 mai

Une cour d'appel fédérale américaine suspend temporairement une décision du Tribunal du commerce international des États-Unis, qui avait annulé les droits de douane imposés au Canada et à d'autres pays.

La juridiction inférieure a estimé que le recours par Donald Trump à une loi d'urgence pour imposer des droits de douane drastiques avait outrepassé ses pouvoirs.

Cette décision de première instance indique que l'administration Trump n'a pas été en mesure de démontrer l'impact de ces droits de douane généralisés sur le trafic de fentanyl qu'elle utilisait pour justifier ces droits.

La cour d'appel a accordé un sursis administratif à l'injonction du Tribunal du commerce international, le temps d'examiner la possibilité d'une suspension plus longue.

———

30 mai

Donald Trump annonce qu'il doublera les droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium à 50 % le 4 juin.

Il avait imposé des droits de douane de 25 % sur les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis en mars. La ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, a déclaré que le Canada luttait contre les droits de douane «injustifiés et illégaux» par des mesures de rétorsion, des mesures de soutien interne et des initiatives visant à diversifier les échanges commerciaux.

———

3 juin

Le gouvernement fédéral présente la Loi sur les frontières renforcées, qui donnerait aux autorités de nouveaux pouvoirs pour fouiller le courrier, faciliterait la suspension ou l'annulation des demandes d'immigration et élargirait le rôle de la Garde côtière aux activités de sécurité.

Le projet de loi vise à assurer la sécurité des frontières, à lutter contre le crime organisé transnational, à endiguer le flux de fentanyl mortel et à lutter contre le blanchiment d'argent.

Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Ottawa pour convaincre Donald Trump que le Canada en fait suffisamment pour endiguer le flux de drogue et de migrants vers le sud.

———

3 juin

Donald Trump signe un décret visant à doubler les droits de douane sur l'acier et l'aluminium le 4 juin, comme il l'avait promis quelques jours auparavant.

———

10 juin

Une cour d'appel fédérale américaine décide que les droits de douane mondiaux imposés par Donald Trump resteront en vigueur pendant l'audience, prolongeant ainsi une suspension d'urgence accordée après qu'un tribunal inférieur a jugé ces droits illégaux.

———

15 juin

Donald Trump arrive à Calgary à bord d'Air Force One avant de monter à bord d'un hélicoptère pour se rendre au sommet des dirigeants du G7 à Kananaskis, en Alberta.

———

16 juin

Donald Trump quitte le sommet des dirigeants du G7 un jour plus tôt, invoquant la montée des tensions au Moyen-Orient. MM. Carney et Trump se sont rencontrés en personne dès le matin, et le cabinet du Premier ministre a ensuite déclaré qu'ils avaient convenu d'une date limite à la mi-juillet pour finaliser une nouvelle relation économique et sécuritaire.

———

19 juin

M. Carney annonce un plan de contre-mesures tarifaires qui comprend des représailles contre les droits de douane sur l'acier et l'aluminium imposés par Donald Trump, à compter d'un mois.

Mark Carney a expliqué que, tandis que lui et le président américain cherchaient à conclure un accord pour mettre fin aux droits de douane dans les 30 prochains jours, les contre-tarifs canadiens seraient ajustés d'ici le 21 juillet à des niveaux compatibles avec les progrès réalisés dans le cadre de l'accord commercial global avec les États-Unis.

———

22 juin

Le Canada et l'Union européenne signent un partenariat de sécurité et de défense lors d'un sommet conjoint à Bruxelles.

L'accord engage le Canada et l'Europe à collaborer en matière de défense et constitue une étape vers la participation du Canada au nouveau programme d'approvisionnement en matière de défense de grande envergure du continent, connu sous le nom de ReArm Europe.

Le premier ministre Mark Carney, qui s'est rendu à Bruxelles pour le sommet UE-Canada, étudiait d'autres options en matière d'approvisionnement en matière de défense, le Canada cherchant à réduire sa dépendance commerciale et sécuritaire envers les États-Unis.

———

27 juin

Donald Trump annonce la fin soudaine des négociations commerciales en réponse au projet d'Ottawa de mettre en place une taxe sur les services numériques à la fin du mois, qui s'appliquerait aux grandes entreprises américaines comme Amazon, Google et Airbnb.

———

29 juin

Le Canada annule sa taxe sur les services numériques et annonce la reprise des négociations commerciales avec les États-Unis.

Cette annonce fait suite à un appel téléphonique entre MM. Carney et Trump, quelques heures seulement avant l'échéance du premier paiement de cette taxe pour les grandes entreprises technologiques américaines.

———

7 juillet

Donald Trump commence à envoyer des lettres aux gouvernements du monde entier, les menaçant d'imposer des droits de douane élevés en l'absence d'accords commerciaux. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré que Donald Trump signerait un décret visant à reporter au 1er août les droits de douane menacés, qui devaient entrer en vigueur le 9 juillet.

Le Canada n'était pas visé par ces droits de douane mondiaux et le Cabinet du premier ministre a déclaré qu'il était toujours déterminé à conclure un accord bilatéral avec les États-Unis d'ici le 21 juillet.

———

8 juillet

Donald Trump annonce qu'il imposera des droits de douane de 50 % sur les importations de cuivre.

———

9 juillet

Donald Trump annonce que des droits de douane de 50 % sur le cuivre entreront en vigueur le 1er août.

———

10 juillet

Donald Trump menace d'imposer des droits de douane de 35 % sur les importations canadiennes le 1er août dans une lettre adressée à Mark Carney et publiée sur les médias sociaux.

L'intensification des pressions tarifaires remet en question les progrès réalisés entre les deux pays concernant leur engagement à conclure un nouvel accord économique et de sécurité d'ici le 21 juillet.

Dans la lettre, Donald Trump affirme qu'il pourrait envisager un ajustement tarifaire si le Canada s'efforce de stopper l'entrée de fentanyl aux États-Unis.

— Avec des informations de l'Associated Press et de Kelly Geraldine Malone à Washington