Plus de 2,6 M$ investis pour le développement des transports actifs à Laval

La députée de Laval-des-Rapides, Céline Haytayan, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, et du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, annonce l’octroi d’une aide financière de 2 631 471 $ à la Ville de Laval afin d’encourager la population à opter pour la mobilité active.

Cette somme est accordée dans le cadre du Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU), lui-même issu du Plan pour une économie verte 2030.

Celle-ci vise à encourager les déplacements actifs pour réduire les émissions de GES. Elle permet d’augmenter l’offre de vélos à Laval à l’aide d’un système de vélos en libre-service. Elle permet également de construire des bandes cyclables afin de rendre l’utilisation des vélos plus sécuritaire, notamment sur l’artère importante qu’est le boulevard Saint-Martin Ouest.

« Cet investissement de plus de 2,6 M$ du gouvernement du Québec permet de développer des transports actifs dans notre région. Ces projets entraîneront des répercussions positives sur notre qualité de vie et la sécurité de l’ensemble des usagers de la route, notamment les plus

vulnérables. En effet, les aménagements qui en découleront permettront aux citoyennes et aux citoyens de Laval-des-Rapides d’opter pour un moyen de transport actif et sain », souligne la députée Haytayan.

Ces mesures permettront de rendre plus accessible l’utilisation des vélos. En plus d’appuyer la lutte contre les changements climatiques, le transport actif est bénéfique pour la santé.

De plus, les trois projets sont cohérents avec le Plan d’action en sécurité routière 2023-2028 puisqu’ils contribuent à améliorer l’offre d’infrastructures cyclables et à sécuriser les déplacements des usagers plus vulnérables.

Dévoilé en août 2023 par la ministre, ce plan, inspiré de la Vision zéro, présente 27 mesures pour réduire le nombre d’accidents sur le réseau routier, ainsi que leur gravité.