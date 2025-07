Les négociations avec les États-Unis dans une «phase intense», soutient Mark Carney

La députée de Laval-des-Rapides, Céline Haytayan, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, et du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, annonce l’octroi d’une aide financière de 2 631 471 $ à la Ville ...