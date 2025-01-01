Les membres du nouveau conseil municipal de Laval assermentés

Le dimanche 9 novembre, le maire de Laval Stéphane Boyer et les 22 conseillers composant le nouveau conseil municipal de Laval ont été assermentés.

Rappelons, que les dernières élections ont eu lieu le 2 novembre et que trois candidats se présentaient en tant que maire, tandis qu'un total de 72 personnes se présentaient pour obtenir le titre de conseiller dans l'un des 22 districts de Laval.

La cérémonie d'assermentation s'est déroulée au Collège Letendre en présente des familles et amis des nouveaux élus.

Ainsi, Isabelle Piché (District 1), Annick Senghor (District 2), Anick Brunet (District 3), Christine Poirier (District 4), Cecilia Macedo (District 5), Martin Fiola (District 6), Seta Topouzian (District 7), Pierre Brabant (District 8), David De Cotis (District 9), Sylvain Yelle (District 10), Mohamed Bâ (District 11), Sandra El-Helou (District 12), Vasilios Karidogiannis (District 13), Aglaia Revelakis (District 14), Aline Dib (District 15), Ray Khalil (District 16), Nicholas Borne (District 17), Yannick Langlois (District 18), Louise Lortie (District 19), Carole St-Denis (Disctrict 20), Flavia Alexandra Novac (District 21), Martin Vaillancourt (District 22), et Stéphane Boyer (maire de Laval) forment le conseil municipal 2025-2029.

« Je tiens à féliciter l’ensemble des nouveaux élus et élues pour leur engagement envers la population lavalloise et je leur souhaite un bon mandat. Notre ville doit composer avec de nombreux défis et je suis heureux de pouvoir m’entourer d’une équipe compétente au sein du comité exécutif pour mener des chantiers importants, tels que la mise à niveau de nos infrastructures municipales, l’amélioration du sentiment de sécurité de notre population et la poursuite de nos travaux pour faire de Laval la municipalité la plus efficiente au Québec. », exprime Stéphane Boyer, maire de Laval.

Comité exécutif

Le lendemain, lundi 10 novembre, les membres siégeaient pour une première fois. M. Boyer a ainsi nommé son comité exécutif.

Le conseiller de Sainte-Dorothée, Ray Khalil, demeure vice-président, maire suppléant et responsable des dossiers liés au développement et à l’aménagement du territoire, Nicholas Borne, conseiller de Laval-les-Îles, est responsable des dossiers liés aux infrastructures et Christine Poirier, conseillère de Pont-Viau est responsable des dossiers liés aux services de proximité . Il s'ajoute à cette équipe de quatre, Flavia Alexandra Novac, conseillère dans Sainte-Rose et responsable des dossiers liés aux partenariats corporatifs et à la sécurité publique.

La première séance ordinaire du conseil municipal aura quant à elle lieu le mardi 18 novembre à 18 h 30. Elle sera présidée par Cecilia Macedo, conseillère de Marigot, qui a été reconduite dans son rôle de présidente du conseil municipal.