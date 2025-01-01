Nous joindre
Centre de la nature

Fermette: Action Laval demande une consultation publique

durée 11h30
22 décembre 2025
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Devant l’annonce de la fermeture de la fermette du Centre de la nature, Action Laval déplore le manque de transparence de l’administration et exige que les citoyens soient pleinement consultés avant qu’une telle mesure irréversible ne soit entérinée.

Le chef d’Action Laval Achille Cifelli, annonce qu’un avis de proposition sera déposé au prochain conseil municipal afin de réclamer la tenue d’une consultation publique. Cette démarche vise à permettre aux familles, aux organismes et aux citoyens concernés de se prononcer sur l’avenir de la fermette. La conseillère municipale d’Action Laval, Isabelle Piché, sera responsable de déposer cet avis.

« Une décision qui touche autant d’enfants, de familles et d’éducateurs ne peut être prise derrière des portes closes. Les Lavallois et les Lavalloises méritent d’être entendus ! », a affirmé Monsieur Cifelli.

Action Laval souligne que le maire n’a jamais annoncé en campagne électorale son intention de fermer la fermette, une attraction emblématique et gratuite, prisée par des générations de familles lavalloises. Or, pour Action Laval, cette situation découle directement de choix politiques répétés, qui ont mené à un sous-investissement chronique dans les infrastructures municipales.

« Lorsqu’une administration néglige ses installations pendant des années, elle crée elle-même les conditions qui servent ensuite à justifier leur fermeture. Ce n’est pas de la gestion responsable, c’est un abandon. Or, la fermette n’est pas qu’un bâtiment : c’est un lieu d’apprentissage, de découverte et de souvenirs pour des milliers d’enfants, et la fermer sans consulter la population est tout simplement inacceptable ! » a déclaré Madame Piché.

Action Laval demande un débat public et non pas une décision précipitée. La fermette du Centre de la nature fait partie du patrimoine affectif et éducatif de Laval et les citoyens ont leur mot à dire sur son avenir.

