Grand Forum du Conseil des infrastructures

Infrastructures: Québec déploie des mesures dans l'espoir d'économiser 15 %

25 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement du Québec demande aux ministères et organismes de revoir leurs façons de faire dans leurs projets d'infrastructures, dans l'espoir de réaliser des économies de 15 %.

Le ministre responsable des Infrastructures, Benoit Charette, a formulé cette demande lundi en marge du Grand Forum du Conseil des infrastructures.

Le gouvernement souligne que la flambée des coûts des dernières années dans la construction a exercé une pression supplémentaire sur les projets d'infrastructures.

Selon M. Charette, Québec a aussi «constaté qu'il y avait parfois des exagérations lors de la conception de certains projets d'infrastructures ou des différences importantes d'une région à une autre».

«Il faut que ça change», a tranché le ministre dans un communiqué.

Québec demande notamment aux ministères et organismes de rationaliser les besoins, de déterminer des cibles de référence par type de projet et de définir des composantes standardisées pour faciliter l'efficacité dans la construction.

Le gouvernement souhaite aussi regrouper les projets similaires par programme pour, entre autres, mutualiser les ressources, réutiliser des plans et effectuer des achats regroupés.

«En poussant la créativité des équipes du gouvernement, on peut livrer des projets de grande qualité qui répondent aux besoins des Québécois, tout en s'assurant que l'argent est investi au bon endroit», a fait valoir M. Charette.

Le budget réservé aux infrastructures s'élève à 19 milliards $ cette année au Québec.

 

