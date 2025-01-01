Nous joindre
Comité exécutif et autres instances

Nouvelles fonctions des personnes élues de Laval

durée 11h00
3 décembre 2025
Par Salle des nouvelles

Lors de la séance extraordinaire du conseil municipal du 2 décembre, le maire Stéphane Boyer, accompagné des 22 conseillères et conseillers municipaux de la Ville de Laval, a procédé à la nomination des membres associés appelés à siéger au comité exécutif ainsi qu’aux conseils d’administration de diverses instances municipales.

« Je suis heureux de pouvoir compter sur des personnes expérimentées, qui connaissent bien l’administration municipale, afin de mener avec succès les dossiers prioritaires pour la population lavalloise : maintenir la santé financière de la ville, amorcer la mise à niveau générale de nos infrastructures, poursuivre notre vaste chantier d’efficience et accélérer la construction de logements abordables », indique Stéphane Boyer, maire de Laval. 

Le comité exécutif, composé du maire Stéphane Boyer, de Ray Khalil (vice-président), de Christine Poirier, de Nicholas Borne et de Flavia Alexandra Novac, accueille quatre membres associés. Ces conseillères et conseillers, nommés par le conseil municipal sur proposition du maire, ont pour rôle de soutenir les travaux du comité.

Membres associés du comité exécutif pour le mandat 2025-2029

Aline Dib (Saint-Martin)
Sandra El-Helou (Souvenir-Labelle)
Yannick Langlois (L’Orée-des-Bois)
Mohamed Bâ (Le Carrefour)

Conseil d’administration de la Société de transport de Laval (STL)

Pierre Brabant (Vimont) est nommé président du CA de la STL. Il sera accompagné de Vasilios Karidogiannis (L’Abord-à-Plouffe) comme vice-président et de Martin Fiola (Laval-des-Rapides), de Seta Topouzian (Renaud-Coursol) et de Sylvain Yelle (Auteuil).

Autres nominations

Commission de la gouvernance

Aline Dib (Saint-Martin), Carole St-Denis (Champfleury), Louise Lortie (Marc-Aurèle-Fortin), Cecilia Macedo (Marigot), Aglaia Revelakis (Chomedey)

Conseil d’administration de La Cité de la culture et du sport de Laval

Christine Poirier (Pont-Viau), Martin Fiola (Laval-des-Rapides)

Office municipal d’habitation

Sandra El-Helou (Souvenir-Labelle), Flavia Alexandra Novac (Sainte-Rose)

Comité consultatif d’urbanisme (CCU)

Yannick Langlois (L’Orée-des-Bois), Seta Topouzian (Renaud-Coursol), Anick Brunet (Duvernay), Ray Khalil (Sainte-Dorothée)

Comité consultatif en environnement

Carole St-Denis (Champfleury), Mohamed Bâ (Le Carrefour)

Comité sur les transports et la mobilité durable

Vasilios Karidogiannis (L’Abord-à-Plouffe), Sylvain Yelle (Auteuil), Seta Topouzian (Renaud-Coursol)

Comité d’audit

Yannick Langlois (L’Orée-des-Bois), Anick Brunet (Duvernay), Martin Fiola (Laval-des-Rapides), Sylvain Yelle (Auteuil)

Régime de retraite

Martin Fiola (Laval-des-Rapides), président du comité de retraite

Comité de coordination des ressources publiques

Aline Dib (Saint-Martin), Anick Brunet (Duvernay), Annick Senghor (Saint-Vincent-de-Paul)

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

Carole St-Denis et Annick Senghor (membres du conseil)

Anick Brunet, Carole St-Denis, Martin Fiola, Sandra El-Helou, Vasilios Karidogiannis et Sylvain Yelle (membres de comités et commissions)

Union des municipalités du Québec (UMQ)

Carole St-Denis (Champfleury)

Fédération canadienne des municipalités (FCM)

Seta Topouzian (Renaud-Coursol), administratrice

Tourisme Laval

Annick Senghor (Saint-Vincent-de-Paul)

Montréal International

Martin Fiola (Laval-des-Rapides)

D'autres nominations seront entérinées dans les prochaines semaines.

