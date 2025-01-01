Ligne orange du métro et construction d’un hôpital
La mairie de Laval dépose deux projets proposés par Action Laval
Lors de la séance du conseil municipal de Laval du 18 novembre, le maire Stéphane Boyer a déposé un avis de proposition pour lancer une mobilisation citoyenne entre autres sur le prolongement de la ligne orange du métro et la construction d'un deuxième hôpital.
Depuis 2019, le parti d'opposition, Action Laval, mentionne ces idées dans son programme, sa plateforme électoral, ses communications publiques et lors des rencontres avec des candidats et des élus des gouvernements provincial et fédéral.
David De Cotis, conseiller municipal de Saint-Bruno pour Action Laval, et Achille Cifelli, chef du parti, se réjouissent de voir que les enjeux de santé, de transport et d’éducation prônés par leur parti aient fait échos auprès du maire.
« En fin de campagne électorale, le maire a reconnu l’importance de nos propositions, notamment le prolongement de la ligne orange du métro et la construction d’un deuxième hôpital à Laval. Nous sommes heureux de constater que nos idées, portées avec constance depuis des années, sont désormais reprises par l’administration. Cela démontre la pertinence de notre travail et la nécessité d’agir rapidement pour répondre aux besoins des Lavallois » a déclaré M. De Cotis.
Voici des exemples d’actions entreprises par Action Laval en lien avec le métro et un deuxième hôpital :
2019 : rencontres avec tous les partis fédéraux pour obtenir le financement du prolongement de la ligne orange
2022 : présentation détaillée de nos revendications à tous les candidats provinciaux
2023 : transmission officielle de nos demandes au ministre Christopher Skeete en vue du budget provincial
2023-2025 : rencontres avec le Bloc Québécois, le Parti libéral du Canada et le Parti conservateur du Canada pour faire avancer le transport collectif et la santé à Laval.