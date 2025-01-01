Nous joindre
Première réunion de travail

Le Parti québécois de Laval se prépare pour les élections 2026

durée 10h00
10 décembre 2025
Par Salle des nouvelles

Lors des prochaines élections provinciales en 2026, le Parti québécois a l'intention de présenter un candidat dans les six circonscriptions électorales de Laval. Il souhait qu'un de leurs membres soit élu ou même deux. 

Pour atteindre ce but, les membres du Parti québécois de Laval se sont rassemblés lors d'une première réunion de travail qui se tenait le 6 décembre. 

« L’élection de 2026 est une première étape, a indiqué le président du conseil exécutif Parti québécois de Laval, Norman Dansereau. L’objectif ultime est la tenue d’un référendum sur l’indépendance nationale lors du premier mandat d’un gouvernement du Parti québécois. La mobilisation plus d’un an avant la tenue de l’élection démontre à nouveau la force et le dynamisme du militantisme à Laval. »

Selon le dernier sondage Léger du 30 novembre, le Parti québécois est en tête à travers la province, avec 39 % des intentions de voix. 

« Sans présumer du résultat final lors de l’élection générale, on sent que les Québécois et les Québécoises qui ont soif d’un changement songent de plus en plus à voter pour notre parti », selon M. Dansereau.

On assure que les enjeux concernant directement les Lavallois seront soulevés et débattus sur la place publique par leurs candidats en 2026.

