La Ville de Laval présente son programme triennal d'immobilisations

Le 15 décembre, la Ville de Laval a présenté son programme triennal d'immobilisations (PTI) 2026-2028 d'un montant de 1,7 milliard de dollars sur trois ans. Il sera adopté lors de la séance du conseil municipal du 22 décembre.

La Ville indique que ce plan est axé sur la préservation des infrastructures municipales tout en répondant aux besoins essentiels de la population. Voulant s'assurer d'une saine gestion, de la fiabilité et la durabilité des infrastructures, elle prévoit prioriser la mise à niveau de celles-ci en visant d’ici 2028 une allocation de 73 % des investissements au maintien des actifs existants.

« Après une période marquée par la réalisation et l’avancement de plusieurs projets importants, nous investissons aujourd’hui pour assurer une ville plus pérenne et plus résiliente et pour éviter un déficit d’entretien de nos infrastructures comme il en existe dans d’autres grandes villes. Les priorités de ce PTI portent notamment sur des investissements visant à mieux nous protéger contre les inondations, à améliorer la gestion des surverses et à améliorer la qualité de nos routes », indique par voie de communiqué Stéphane Boyer, maire de Laval.

L'administration ajoute que le PTI 2026-2028 a été pensé pour équilibrer les besoins de la population avec la capacité de payer des contribuables, en optimisant l’utilisation des fonds et réserves et en maîtrisant le recours à l’emprunt. Il prévoit des investissements annuels de 613 M$ en 2026, 538 M$ en 2027 et 554 M$ en 2028.

« Laval a la meilleure cote de crédit pour une municipalité québécoise selon les critères de la firme de notation financière S&P Global Ratings. Afin de conserver notre bonne position financière nous devons faire des choix responsables et prioriser les investissements qui auront un impact concret sur la qualité de vie des citoyennes et citoyens de Laval », selon Yannick Langlois, conseiller municipal et élu responsable des dossiers liés aux finances publiques.

Principaux projets au PTI des trois prochaines années

Un financement de 385 M$ pour la modernisation d'installations sportives, communautaires, culturelles et administratives.

Un montant de 313 M$ sera investi pour des travaux de renouvellement et de modernisation des réseaux d'égout et d'aqueduc afin d’assurer la fiabilité des services essentiels et une plus grande résilience face aux inondations.

Ce sont 225 M$ qui sont prévus pour des mises à niveau majeures des usines et postes de traitement de l’eau afin de maintenir la qualité de l’eau potable et de continuer à répondre aux normes environnementales.

La création et la revitalisation d'espaces publics comme les parcs et les espaces communautaires seront financés à la hauteur de 200 M$, afin de maintenir l’offre de milieux de vie sains, verts et accessibles à la population;

Finalement, 182 M$ concernent le réseau routier pour améliorer ses infrastructures et pour favoriser la mobilité durable et sécuritaire de tous les usagers de la route.