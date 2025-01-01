Nous joindre
Nouvelle stratégie

La politique «Achetez canadien» du gouvernement fédéral entre en vigueur

durée 18h00
16 décembre 2025
Par La Presse Canadienne

La politique «Achetez canadien» du gouvernement fédéral entre en vigueur mardi et elle devrait changer fondamentalement la façon dont Ottawa achète des biens et des services.

Annoncée plus tôt cet automne, cette stratégie vise à garantir que les produits et les travailleurs canadiens soient prioritaires dans les décisions d’achat du gouvernement fédéral afin de protéger les industries canadiennes.

Elle s’applique aux nouveaux grands projets, à l’agence chargée de stimuler la construction de logements, aux achats dans le domaine de la défense et aux projets d’infrastructure financés par le gouvernement fédéral.

La première phase de la politique, qui entre en vigueur mardi, exige que les contrats d’une valeur de 25 millions $ ou plus accordent la priorité aux entreprises et aux matériaux canadiens.

Elle requiert également que l’acier, l’aluminium et les produits du bois fabriqués ou transformés au pays soient utilisés dans les projets de construction et de défense, afin de soutenir les industries durement touchées par la guerre commerciale menée par le président américain Donald Trump.

Le ministre de l’Approvisionnement, Joël Lightbound, affirme que le gouvernement fédéral «accorde la priorité aux industries et aux travailleurs canadiens» grâce à cette politique, qui contribuera à garantir la solidité des chaînes d’approvisionnement canadiennes.

Alessia Passafiume, La Presse Canadienne

