Aucun projet de loi, «rien ne va museler la FTQ», prévient Magali Picard

Projets de loi ou pas, «rien ne va museler la FTQ», prévient la présidente de la FTQ, Magali Picard.

Au cours de sa traditionnelle conférence de presse du début d'année, jeudi à Montréal, la présidente de la plus grande centrale syndicale du Québec a ainsi fait référence au projet de loi du ministre du Travail, Jean Boulet, qui établit le principe de cotisations syndicales facultatives, lorsqu'un syndicat voudra contester une loi ou faire une campagne publicitaire, plutôt que de se limiter à négocier des conventions collectives et défendre ses membres.

Mme Picard a prévenu qu'en cette année électorale au Québec, la FTQ sera présente à toutes les tribunes et acceptera toutes les invitations qu'elle recevra.

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec ne prend plus position en faveur d'un parti politique, comme elle l'a déjà fait dans le passé, a-t-elle rappelé.

Ceci ne l'empêchera pas de faire valoir son point de vue sur les projets de loi qui concernent les travailleurs, les questions d'intérêt public comme l'inflation, la crise du logement, l'immigration, les droits de douane, les services publics.

Mme Picard a précisé que la FTQ sera notamment présente au congrès du Parti québécois, à la fin du mois de janvier, puisqu'elle vient d'y être invitée. Et elle acceptera les autres invitations des partis politiques, si elle en reçoit d'autres, afin de faire entendre la voix de ses 600 000 membres, a-t-elle affirmé.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne