ùministre de l'Intelligence artificielle et l'Innovation numérique

Le gouvernement fédéral n'envisage pas de bannir la plateforme X, dit Solomon

durée 12h00
12 janvier 2026
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral n'envisage pas de bannir la plateforme X, a indiqué le ministre de l'Intelligence artificielle et l'Innovation numérique, Evan Solomon.

La plateforme, propriété d'Elon Musk, est impliquée dans un scandale en raison des hypertrucages sexualisés générés par l'agent conversationnel de X, Grok.

Le quotidien britannique The Telegraph rapportait récemment que le Royaume-Uni songeait à interdire X. Le régulateur des médias, Ofcom, enquête sur la controverse.

Peu après minuit, M. Solomon a affiché un message sur X affirmant que «contrairement aux informations diffusées par certains médias, le Canada n’envisage pas d’interdire X».

Jeudi, il avait aussi mentionné le scandale en mentionnant que le gouvernement fédéral avait présenté un projet de loi pour criminaliser les hypertrucages à caractère sexuel.

Anja Karadeglija, La Presse Canadienne

