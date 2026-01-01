Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Projet de loi 1

Constitution: Jolin-Barrette met en garde l'opposition contre l'obstruction

durée 18h00
25 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement caquiste craint que l'opposition ne fasse de l'obstruction pour ne pas adopter son projet de constitution québécoise.

Dans le débat sur l'adoption du principe du projet de loi 1 mercredi, le ministre responsable, Simon Jolin-Barrette, a mis en garde les partis d'opposition contre d'éventuelles tentatives d'obstruction.

Rappelons que les parlementaires ne peuvent ouvertement se réclamer de retarder les travaux du Parlement par toutes sortes de procédures, mais les partis d'opposition ont parfois recours à toutes les ressources du règlement de l'Assemblée pour étirer les travaux.

Autant le Parti libéral (PLQ), que Québec solidaire (QS) et le Parti québécois (PQ) ont exprimé leurs réserves, voire leur opposition au projet caquiste de constitution.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Sondage Pallas Data: l'avance du Parti québécois se réduit, le Parti libéral remonte

Publié hier à 12h00

Sondage Pallas Data: l'avance du Parti québécois se réduit, le Parti libéral remonte

Le nouveau chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Charles Milliard, se réjouit de la remontée de son parti dans les sondages, à sept mois des élections générales. Selon un coup de sonde de la firme Pallas Data publié mercredi, le Parti québécois (PQ) serait toujours en tête des intentions de vote (30 %), mais le PLQ ne serait pas très loin ...

LIRE LA SUITE
Taxe carbone: Bernard Drainville veut rembourser les agriculteurs

Publié le 23 février 2026

Taxe carbone: Bernard Drainville veut rembourser les agriculteurs

Bernard Drainville continue de chasser en terre conservatrice. Le candidat à la succession de François Legault propose «un remboursement complet et permanent» de la taxe carbone aux entreprises agricoles. «Nos producteurs paient trop cher le prix de la taxe carbone et leur croissance est limitée par une réglementation excessive. Il est primordial ...

LIRE LA SUITE
Motion contre un pipeline qui traverserait le Québec: les partis se positionnent

Publié le 19 février 2026

Motion contre un pipeline qui traverserait le Québec: les partis se positionnent

Québec solidaire (QS) et le Parti québécois (PQ) ont voté en faveur d’une motion qui s’oppose à un projet de pipeline qui traverserait le Québec, alors que la Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti libéral du Québec (PLQ) ont voté contre. Le député solidaire de Taschereau, Étienne Grandmont, a déposé une motion jeudi pour demander que ...

LIRE LA SUITE