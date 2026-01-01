Ottawa versera près de 1 G$ au Québec pour aider à la construction de logements

Le Québec touchera finalement sa part de l'enveloppe fédérale visant à accélérer la construction de logements, après de nombreux mois de discussions. Ottawa lui versera près de 1 milliard $.

Le gouvernement québécois pourra utiliser ces fonds pour moderniser et développer des infrastructures nécessaires à la réalisation de nouveaux projets d'habitation, comme en matière d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales.

Cet argent provient du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL), mis sur pied en 2024 à l'époque du gouvernement Trudeau. Ce programme promet 6 milliards $ sur dix ans.

Les négociations entre Ottawa et Québec au sujet du FCIL ont duré plus d'un an. Les deux ordres de gouvernement ont finalement annoncé mercredi la conclusion d'un protocole d'entente.

«L'entente annoncée aujourd'hui est une avancée majeure en habitation. Elle est importante et respecte pleinement les compétences du Québec, ses priorités et son cadre législatif», a déclaré la ministre responsable de l'Habitation, Caroline Proulx, dans un communiqué.

Cet argent était très attendu par les villes québécoises. Selon la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault, «des dizaines de municipalités pourront réaliser des travaux attendus et assurer des services fiables, partout au Québec» grâce à cette entente.

L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) a aussi salué l'annonce, soulignant «que le Québec était jusqu'ici la seule province sans entente pour accéder» aux sommes du fonds fédéral.

Toutefois, en raison de la longueur des discussions, la valeur réelle de l'entente a eu le temps de se déprécier, estime l'APCHQ, puisque «les coûts de construction ont explosé sous les effets de l'inflation et de la volatilité des marchés».

«Cette somme ne couvre que 2 % des besoins, puisque le déficit des infrastructures municipales liées au logement est évalué à près de 49 milliards de dollars au Québec», soutient l'APCHQ dans un communiqué.

Le gouvernement québécois pourra utiliser l'enveloppe de près de 1 milliard $ en fonction de ses orientations et besoins sur son territoire. Québec et Ottawa prévoient tout de même travailler ensemble par l'entremise d'une «Table de collaboration conjointe» pour financer des projets de logements abordables «alignés sur des priorités partagées».

Ils s'engagent également à collaborer pour «simplifier et accélérer les processus d'autorisation, et assurer une meilleure coordination entre les partenaires gouvernementaux, municipaux et communautaires».

«En collaborant étroitement avec le gouvernement du Québec, nous mettons en place les conditions nécessaires pour accélérer la construction de logements, réduire les obstacles et offrir de réelles solutions aux collectivités», a affirmé le ministre fédéral du Logement et de l'Infrastructure, Gregor Robertson.

En plus de soutenir des projets en matière d'eau, les sommes du FCIL peuvent aussi servir à mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne