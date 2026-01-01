Nous joindre
Le successeur sera choisi le 12 avril prochain

Chefferie caquiste: Christine Fréchette va se lancer dimanche pour succéder à Legault

durée 12h00
23 janvier 2026
Par La Presse Canadienne

La ministre de l'Économie, Christine Fréchette, va se lancer dans la course pour succéder à François Legault, dimanche, à Trois-Rivières.

Elle jouit déjà de plusieurs appuis au sein du caucus caquiste, dont les ministres Gilles Bélanger, Benoit Charette, Mathieu Lacombe, Kateri Champagne Jourdain et Ian Lafrenière.

Les règles de la course ont été dévoilées jeudi. Mme Fréchette devra se retirer temporairement de ses fonctions de ministre pour être candidate.

Pour se qualifier, les candidats devront obtenir la signature de 1000 membres de la Coalition avenir Québec (CAQ) provenant d’au moins 75 circonscriptions, incluant 15 députés et 100 membres de l’aile jeunesse du parti.

Ils devront aussi faire une contribution forfaitaire non remboursable de 30 000 $. Les dépenses électorales sont plafonnées à 150 000 $.

Les ministres Simon Jolin-Barrette (Justice) et Bernard Drainville (Environnement) sont actuellement en réflexion. Le ministre des Ressources naturelles, Jean-François Simard, n’a pas non plus fermé la porte à se lancer dans la course.

Les personnes intéressées ont jusqu’au 21 février pour déposer leur candidature.

Le nouveau chef de la CAQ, et donc le prochain premier ministre, sera choisi le 12 avril.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

