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Dans le cadre des consultations prébudgétaires

Action Laval partage ses revendications en marge du budget 2026-2027

durée 13h00
13 mars 2026
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Par Salle des nouvelles

Action Laval a fait parvenir au ministre Responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, une liste de revendications pour la Ville de Laval, dans le cadre des consultations prébudgétaires 2026-2027 du gouvernement du Québec.

« Avec le dépôt de ce mémoire dans le cadre des consultations prébudgétaires 2026-2027 du gouvernement du Québec, nous réitérons clairement les priorités que nous défendons depuis longtemps pour notre ville. Laval est la troisième ville en importance au Québec, mais elle continue trop souvent d’être oubliée dans les grands investissements du gouvernement provincial. Action Laval demande un meilleur accès aux soins de santé, des infrastructures de transport collectif à la hauteur de la croissance de Laval, un deuxième cégep pour nos jeunes, ainsi que des investissements majeurs dans nos infrastructures et nos organismes communautaires. Ce mémoire est un rappel au gouvernement du Québec de reconnaître enfin le poids démographique, économique et stratégique de Laval dans la grande région métropolitaine. Les Lavalloises et les Lavallois méritent des services et des infrastructures à la hauteur de leur contribution au Québec », indique le chef de ce parti politique Achille Cifelli. 

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