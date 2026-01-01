Le premier ministre Carney dit avoir réitéré ses propos de Davos à Donald Trump

Le premier ministre Mark Carney affirme avoir dit au président américain Donald Trump qu'il «maintenait ses propos» tenus lors du Forum économique mondial à Davos et que son discours visait à répondre à un «ensemble de problématiques plus vaste».

Avant une réunion du cabinet, à Ottawa, mardi matin, M. Carney a précisé avoir indiqué lundi au président, lors d'un appel téléphonique, que le Canada était le premier pays à «avoir compris» le changement de politique commerciale américaine et qu'il s'y adaptait.

La semaine dernière, lors de son discours à Davos, en Suisse, M. Carney avait insisté sur la nécessité pour les puissances moyennes de s'unir face aux tentatives des grandes puissances d'étendre leur influence par la coercition économique.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré lundi à Fox News qu'il était présent lors de l'appel et que M. Carney était «revenu énergiquement» sur ses propos de Davos.

Le premier ministre a toutefois dit aux journalistes qu'il maintenait ses propos de Davos et qu'il avait expliqué à M. Trump l'accord conclu entre le Canada et la Chine ainsi que la stratégie globale du pays visant à diversifier ses échanges commerciaux à l'échelle mondiale.

M. Carney indique que l'appel avec M. Trump portait également sur le processus de révision de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) sur le libre-échange, qui doit commencer intensivement cette année.

En mêlée de presse, la ministre de l'Industrie Mélanie Joly a souligné que le premier ministre n'avait fait que «dire la vérité».

«On le sait qu'on l'a ressenti beaucoup plus en avance que le reste du monde, ce qui se passait aux États-Unis», a-t-elle expliqué.

«Le premier ministre a simplement dit la vérité et c'est pour ça, je pense que ça résonne autant partout à travers le monde.»

David Baxter, La Presse Canadienne