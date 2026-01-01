Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Flambée du prix de l'essence

Taxe carbone: Christine Fréchette veut rembourser «intégralement» les agriculteurs

durée 09h00
12 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Après Bernard Drainville, au tour de sa rivale dans la course caquiste, Christine Fréchette, de proposer de «rembourser intégralement et de façon permanente la taxe carbone payée par les producteurs agricoles».

La candidate à la succession de François Legault argue que les agriculteurs doivent cesser d’être désavantagés «par rapport à leurs concurrents ailleurs au pays».

«Ce remboursement leur donnera l’oxygène nécessaire pour investir dans leurs entreprises et continuer de faire ce qu’ils font de mieux, c’est-à-dire nourrir le Québec», a-t-elle affirmé par voie de communiqué jeudi.

Christine Fréchette souhaite aussi aider les jeunes qui choisissent l’agriculture en rehaussant de 30 % le «Programme d’appui financier à la relève agricole». L'aide maximale serait donc portée à 65 000 $.

Elle compte également réduire la paperasse et simplifier les programmes gouvernementaux «afin de permettre aux producteurs de consacrer davantage de temps à leur travail».

«Rappelons que le fardeau administratif (multiplication des formulaires, délais d’autorisation, incohérences entre ministères et exigences redondantes) demeure l’un des irritants majeurs pour les producteurs agricoles. Malgré les initiatives déjà annoncées, les exigences réglementaires continuent de mobiliser un temps considérable, de retarder les projets et de générer des coûts supplémentaires», explique la candidate.

Mardi, les deux candidats à la chefferie caquiste se sont engagés à redonner aux Québécois l’argent supplémentaire perçu par le gouvernement en raison de la flambée du prix de l’essence provoquée par la guerre en Iran.

Le prochain chef de la CAQ sera connu le 12 avril.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les députés rejettent le projet de loi sur les exportations d'armes

Publié à 12h00

Les députés rejettent le projet de loi sur les exportations d'armes

Les députés ont rejeté mercredi un projet de loi visant à colmater une brèche dans le régime d'exportation d'armes d'Ottawa qui permet à Washington d'envoyer des armes canadiennes à des pays qui seraient autrement soumis à des restrictions. «Nos exportations d'armes reposent sur le mensonge», a déclaré la députée néo-démocrate Jenny Kwan lors ...

LIRE LA SUITE
Le passage d'Idlout au camp libéral rapproche Carney de la majorité

Publié hier à 15h00

Le passage d'Idlout au camp libéral rapproche Carney de la majorité

Le passage de la députée du Nunavut, Lori Idlout, du Nouveau Parti démocratique (NPD) au camp libéral porte le nombre de sièges du gouvernement à 170. Trois élections partielles, prévues le 13 avril, pourraient s'avérer décisives. Les deux élections partielles dans la région de Toronto ont été déclenchées par les démissions de l'ancienne ministre ...

LIRE LA SUITE
Action Laval demande au ministre fédéral d'exercer son pouvoir discrétionnaire

Publié le 10 mars 2026

Action Laval demande au ministre fédéral d'exercer son pouvoir discrétionnaire

Le conseiller municipal du district Saint-Bruno pour Action Laval, David De Cotis, annonce qu’il déposera une proposition demandant au ministre fédéral du Revenu national d’exercer son pouvoir discrétionnaire, afin d’annuler la dette fiscale d’un million de dollars de l’ancien maire de Laval Gilles Vaillancourt. La Ville de Laval a récupéré 7 M$ ...

LIRE LA SUITE