Un « bon budget », mais encore trop peu d'investissements pour Laval

Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a déposé le budget 2026-2027 le 18 mars dernier. Le lendemain, le maire de Laval, Stéphane Boyer, a rapidement exprimé ses impressions par voie de communiqué, particulièrement sa déception en ce qui concerne les investissements prévus pour sa ville.

Il reconnaît que « dans le contexte actuel, où l’économie ne va pas bien et où un important déficit devait être résorbé, il s’agit d’un bon budget ». Selon lui, « la priorité a été accordée aux populations vulnérables et au soutien de nos entreprises, tout en réduisant l’endettement ».

Malgré ces premières impressions, M. Boyer se dit déçu de constater que Laval ne recevrait que 9 854 $ par habitant, demeurant « pour une troisième année consécutive, la région la moins bien servie en matière d’investissements gouvernementaux par habitant ». Pour appuyer ses dires, le maire souligne que Montréal reçoit 19 361 $ par habitant. Il ajoute que « l’équité interrégionale devra être une préoccupation du prochain gouvernement ».

Celui qui est à la tête du conseil de ville souhaite néanmoins souligner quelques bonnes nouvelles pour la région, soit les investissements prévus pour le Centre jeunesse de Laval, les sommes en logement abordable, celles consacrées à l’itinérance ainsi que celles visant à mieux protéger les citoyens contre les inondations.

« Dans le contexte préélectoral, nous mobiliserons la communauté lavalloise afin d’obtenir des engagements fermes de tous les partis pour que les Lavallois et Lavalloises obtiennent les services qu’ils méritent », conclut le maire de Laval.