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Escroqueries financières

Ottawa lance une consultation sur la stratégie nationale antifraude

durée 15h00
30 mars 2026
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Par La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral annonce qu’il mènera, au cours des quatre prochaines semaines, une consultation sur une stratégie nationale visant à lutter contre les escroqueries financières qui ciblent les Canadiens et les entreprises.

Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, est à Montréal lundi pour lancer les consultations relatives à la stratégie nationale antifraude, dévoilée pour la première fois dans le budget fédéral de l’automne dernier.

Le gouvernement fédéral cherche à mettre en place une stratégie visant à prévenir la fraude à chaque étape du processus, depuis le premier contact des auteurs avec les victimes jusqu’à l’atténuation des dommages après coup.

Une fois mise en place, la stratégie nationale antifraude devrait imposer de nouvelles obligations aux institutions financières, aux fournisseurs de services de télécommunications et aux plateformes numériques.

Ces obligations pourraient inclure l’émission de mises en garde préventives sur les risques de fraude lors de l’envoi de sommes importantes, ou le blocage des appels de fraudeurs qui se font passer pour des entreprises ou des institutions.

Le gouvernement fédéral a annoncé le mois dernier qu’il allait sévir contre l’extorsion liée au crime organisé en renforçant les partenariats entre les forces de l’ordre et les institutions financières et en intégrant des agents du renseignement financier au sein des services de police à travers le Canada.

 

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