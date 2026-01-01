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Selon Mark Carney

Hydro-Québec pourrait atteindre ses cibles d'investissements plus tôt

durée 15h00
14 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

Le premier ministre fédéral, Mark Carney, laisse entendre qu'Hydro-Québec pourrait bien atteindre ses cibles d'investissements prévues d'ici 2035 plus rapidement grâce à un crédit d'impôt du gouvernement du Canada.

«Ça change les économies, les rendements pour Hydro-Québec et c'est un grand incitatif pour accélérer cet investissement», a dit jeudi M. Carney.

Il a exprimé un tel enthousiasme au cours d'un point de presse destiné à dévoiler sa stratégie en alimentation pancanadienne d'électricité propre, laquelle est soumise à une consultation de quatre mois.

L'incitatif auquel le premier ministre faisait référence est un programme d'abord annoncé en 2023 qui offre, plus précisément, un crédit d’impôt remboursable de 15 % pour aider les producteurs d’électricité à accélérer leurs projets de production, de stockage et de transport interprovincial.

«C'est un grand montant d'argent», a affirmé M. Carney. Les sociétés publiques provinciales, comme Hydro-Québec ou BC Hydro, sont admissibles au crédit d'impôt.

Selon le premier ministre fédéral, Hydro-Québec fait déjà preuve d'une «ambition» qui est «formidable pour le Québec et pour le Canada» et qui se concrétise notamment par des investissements promis dans son Plan d'action 2035.

Cette feuille de route prévoit des investissements oscillant entre 155 et 185 milliards $. Plus précisément, Hydro-Québec compte investir de 90 à 110 milliards $ d’ici 2035 pour augmenter sa capacité de production et rehausser la capacité de son réseau de transport.

Également, entre 45 et 50 milliards $ doivent servir à assurer la fiabilité des infrastructures, ce qui permettra, selon le fournisseur d’électricité, de réduire la fréquence des pannes de 35 % sur un horizon de 7 à10 ans.

Au moment de l'annonce du Plan d'action 2035 d'Hydro-Québec, Michael Sabia, aujourd'hui greffier du Conseil privé à Ottawa, était président et directeur général de la société d'État.

M. Carney a aussi fait valoir que le Québec pourra bénéficier d'un appui de son gouvernement pour améliorer l'interconnectivité entre provinces en matière d'approvisionnement électrique.

«Il y a la possibilité pour le gouvernement du Canada de trouver ou faire un complément des solutions entre les provinces et on a des discussions sur cela», a dit le premier ministre fédéral.

Il n'a pas manqué de noter que le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador ont un «projet», soit un protocole d'entente qui prévoit, entre autres, un chantier pour augmenter la puissance de la centrale de Churchill Falls.

Émilie Bergeron, La Presse Canadienne

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