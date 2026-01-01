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Les négociations entre le gouvernement et les médecins spécialistes reprennent

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2 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

Le président de la Fédération des médecins spécialistes, Vincent Oliva, a annoncé à ses membres que les négociations reprendront avec le gouvernement du Québec.

Après avoir rencontré la présidente du Conseil du trésor, France-Élaine Duranceau, il a écrit mercredi à ses collègues, dans une lettre obtenue par La Presse Canadienne, qu’«il a été convenu de reprendre formellement les négociations en vue d’en venir à une entente de principe satisfaisante pour les deux parties».

«Il s’agit d’un pas important dans la bonne direction», a souligné Dr Oliva «à la suite d’un échange direct» avec Mme Duranceau.

«Dans les dernières semaines, nous avons eu des échanges constructifs qui nous amènent à reprendre les négociations de façon formelle. Outre le monétaire, plusieurs éléments demeurent à négocier. Notre objectif demeure d’améliorer les soins de santé des Québécois. Nous ne commenterons pas davantage», a indiqué le cabinet de la présidente du Conseil du trésor, ajoutant que «le premier ministre a été ferme avec 11 % d’augmentation».

 

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