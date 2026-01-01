Action Laval demande de la transparence dans le dossier Vaillancourt

David De Cotis, conseiller municipal dans le district de Saint-Bruno pour Action Laval, déposera à la séance du conseil municipal ce soir une proposition demandant que l’ensemble des informations liées au dossier de l’ancien maire Gilles Vaillancourt soit partagé avec tous les membres du conseil municipal.

Cette démarche s’appuie notamment sur plusieurs éléments importants, dont l’entente conclue en décembre 2016 entre la Ville de Laval et M. Vaillancourt, ainsi que les développements subséquents concernant les questions fiscales au niveau provincial et fédéral. Elle fait également suite à la poursuite déposée le 17 mars dernier par M. Vaillancourt contre la Ville.

Action Laval souligne que les élus municipaux n’ont reçu aucune information officielle de la part de l’administration municipale à ce jour, et qu’ils ont plutôt pris connaissance des faits par l’entremise des médias. Le parti déplore également que le maire se soit exprimé publiquement sur ce dossier sans en avoir informé préalablement les membres du conseil.

« Les conseillers municipaux ont le devoir de veiller aux intérêts de la Ville et des citoyens. Pour remplir pleinement ce rôle, ils doivent avoir accès à toute l’information pertinente. La transparence n’est pas une option, c’est une obligation », a déclaré M. De Cotis.

Rappelons que les élus sont tenus au respect du secret professionnel et du code d’éthique, et qu’ils sont disposés à signer tout engagement de confidentialité requis afin d’avoir accès à ces informations sensibles.

Par cette initiative, Action Laval souhaite garantir une gouvernance transparente et responsable au sein de la Ville de Laval.