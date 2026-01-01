Parti Laval demande une consultation publique avant toute décision

Le mardi 14 avril en soirée, les conseillers municipaux de Parti Laval, Louise Lortie (Marc-Aurèle- Fortin) et Martin Vaillancourt (Fabreville-Sud), ont réclamé une consultation publique sur l’avenir de l’aréna Richard-Trottier. Plusieurs citoyens ont pris la parole au conseil municipal pour exprimer leurs préoccupations.

De plus, une lettre en faveur du maintien de l’aréna de Jocelyn Thibault, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) et ancien directeur général de Hockey Québec, a également été déposée lors de la séance du conseil. L’opposition dénonce l’absence d’alternatives : « On ne peut pas proposer de démolir l’aréna Richard-Trottier et proposer de consulter après. Les citoyens doivent pouvoir se prononcer sur toutes les options », de déclarer Martin Vaillancourt.

Consulter en amont. Une mobilisation importante

Lors de la séance, de nombreuses personnes et acteurs du milieu sportif ont exprimé leurs préoccupations face à la démolition de l’aréna Richard-Trottier. Dans un contexte où Laval accuse déjà un retard important à ce chapitre, les élus de Parti Laval estiment que cette mobilisation démontre clairement la nécessité d’impliquer la population dans la décision.

« Ce qu’on voit, c’est une mobilisation réelle de citoyens, d’organismes sportifs et de familles pour sauver l’aréna. L’administration Boyer doit en prendre acte », d’affirmer M. Vaillancourt.

Pour l’opposition, la démarche actuelle soulève des enjeux importants. Après des années sans décision structurante, l’option de la démolition est envisagée sans consultation sur les scénarios possibles. « On met la charrue devant les bœufs. On parle de démolir d’abord, puis de réfléchir ensuite à l’avenir du site. C’est exactement le contraire de ce qu’on devrait faire comme gouvernement de proximité », a ajouté Mme Lortie.

Face à ce constat, le conseiller municipal de Fabreville-Sud a déposé une proposition demandant qu’aucune démolition ne soit autorisée sans une véritable consultation publique sur toutes les options, incluant la possibilité de préserver le bâtiment. Celle-ci sera discutée lors du prochain conseil municipal. D’ici là, l’opposition invite les citoyennes et citoyens à signer la pétition en ligne au voselus.info/pétitionarénatrottier. « Une démolition, c’est irréversible. On consulte d’abord, on décide ensuite », de conclure Martin Vaillancourt.