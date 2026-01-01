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Élections provinciales 2026

Bernard Drainville assure qu'il va se représenter pour la CAQ dans Lévis

durée 15h00
15 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

Malgré sa défaite crève-cœur face à Christine Fréchette, Bernard Drainville assure qu’il va se représenter pour la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Lévis lors des prochaines élections en octobre.

«Moi, je vais me battre. Puis, je fais confiance aux gens de Lévis. S'ils veulent un député qui livre des résultats pis qui se bat pour eux et elles, je pense que je suis la bonne personne», a-t-il indiqué dans une mêlée de presse dans son comté mercredi.

Le candidat déçu a indiqué que Christine Fréchette lui avait déjà tendu la main. Ils se sont rencontrés lundi.

«C'était une rencontre très courtoise, très respectueuse. Et puis, il y a juste une façon de remonter la pente, c'est de travailler ensemble. Alors là, il y avait deux campagnes, maintenant il n'y a qu'une équipe, un gouvernement», a-t-il affirmé.

Le Parti québécois (PQ) et le Parti conservateur du Québec (PCQ) sont actuellement en campagne de séduction pour recruter les caquistes déçus de la défaite du candidat Drainville. Ce dernier n’en a pas fait grand cas.

«C'est normal qu’au terme d'une course qu’il y ait des déceptions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le parti nationaliste au Québec, qui est pragmatique, qui est économique, qui ne veut pas nous amener dans un référendum et qui va se tenir debout pour nos valeurs, c'est la CAQ. Alors il faut se réunir maintenant et se rassembler derrière Christine», a-t-il soutenu.

La circonscription de Lévis n’est pas gagnée d’avance pour Bernard Drainville. Selon l’agrégateur de sondages Qc125, la CAQ ne récolterait que 15 % des votes dans ce comté. Le PQ trône en première place (30 %), talonné de près par le PCQ (28 %).

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

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