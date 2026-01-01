Action Laval souligne le refus du maire dans le dossier du bris de service

David De Cotis, conseiller municipal du district de Saint-Bruno pour Action Laval, dénonce fermement la décision du maire et de ses élus de voter contre sa proposition demandant que les membres du conseil d’administration de la Société de transport de Laval (STL) soumettent leur plan de redressement et en fassent la présentation à l’ensemble des membres du conseil municipal dans les plus brefs délais.

Cette proposition a été déposée à la suite du bris de service majeur qui a affecté quotidiennement des milliers d’usagers pendant plusieurs semaines en mars dernier.

Rappelons que la Ville de Laval injecte plus de 120 M$ par année dans son service de transport collectif. Or, des dizaines de trajets ont été annulés chaque jour en raison de problèmes de ressources humaines, d’approvisionnement et d’entretien, ce qui a compromis les déplacements de milliers de citoyens, particulièrement aux heures de pointe. Cette situation contribue à miner la confiance envers le service, et va à l’encontre des objectifs de réduction de l’utilisation de l’auto solo.

La proposition de monsieur De Cotis débattue lors de la séance du conseil municipal du 14 avril, visait à faire la lumière sur les causes de ces défaillances, notamment en demandant un rapport sur les raisons du bris de service et une présentation détaillée, incluant un plan de redressement.

« En votant contre cette proposition, le maire et son équipe démontrent qu’ils ne cherchent pas à apprendre de leurs erreurs et à prendre leurs responsabilités face aux citoyens. Les Lavalloises et les Lavallois méritent un service fiable et transparent, surtout quand on parle d’un investissement public aussi important », a déclaré monsieur De Cotis.

Action Laval rappelle que cinq élus municipaux, tous issus du parti au pouvoir, siègent au conseil d’administration de la STL, qu’ils ont la responsabilité de veiller à la saine gestion des fonds publics et à la qualité des services offerts. Le maire et son équipe envoient un message inquiétant quant à leur volonté réelle d’assurer un service de transport collectif efficace et digne de confiance. Afin de faire toute la lumière sur les causes de ce bris de service, et de s’assurer qu’une telle situation ne se reproduise plus, Action Laval poursuivra ses démarches auprès du maire.