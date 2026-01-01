Situation maîtrisée à Laval malgré la montée des eaux

La Ville de Laval intensifie sa vigilance alors qu’une hausse des débits et des niveaux d’eau est observée depuis quelques jours sur les rivières des Prairies et des Mille-Îles. Bien que la situation demeure actuellement sous contrôle, la Ville amorcera dès jeudi des travaux d’installation d’une digue sur la rue Riviera, dont la durée est estimée à cinq jours.

Le Plan municipal de sécurité civile est activé, et les différentes équipes opérationnelles sont coordonnées afin de déployer progressivement les mesures préventives nécessaires.

Autres mesures préventives

Des équipements, dont une pompe et une génératrice, ont été installés au centre de curling de Laval-sur-le-Lac. Une digue est également en cours de mise en place afin de protéger une station de pompage. Par ailleurs, une surveillance active des talus est assurée dans les secteurs des Mille-Îles et de Bellevue.

État de la situation

Aucune intervention du Service de sécurité incendie n’est requise pour le moment, et la situation demeure sous surveillance constante sur le territoire de Laval. Certaines rues sont toutefois impraticables en raison d’inondations mineures, notamment dans les secteurs de Laval-Ouest et de Fabreville, dont Riviera et la 41e Rue, la 8e et la 9e Avenue ainsi que la rue Riviera, entre la 51e et la 53e Avenue, près de la berge des Goélands. Des patrouilles préventives sont en cours et des équipes municipales assurent un suivi continu. Selon les prévisions, la hausse des débits et des niveaux d’eau devrait se poursuivre au cours des cinq à sept prochains jours.

Bien se préparer est essentiel

Bien que la Ville partage avec les citoyens la responsabilité d’assurer leur sécurité et celle de leurs biens, il est primordial que ceux et celles qui habitent en zone inondable se préparent en suivant les consignes de sécurité disponibles à laval.ca/inondations. Les citoyens doivent s’inscrire aux alertes de la Ville et mettre à jour leurs coordonnées à laval.ca/abonnement afin d’être rapidement informés en cas d’avis importants. Pour toute situation d’urgence qui menace la sécurité ou la santé, la population doit communiquer directement avec le 911.