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Le gouvernement doit présenter de bons résultats dans son énoncé économique, dit Page

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26 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral n'aura pas le choix de tenter de montrer les effets positifs de son programme lorsqu'il présentera cette semaine son énoncé économique printanier, croit celui qui fut le premier directeur parlementaire du budget du Canada.

Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, a annoncé que le gouvernement déposera mardi sa Mise à jour économique du printemps. Celle-ci pourrait donner aux Canadiens une idée des effets sur les finances fédérales des nouvelles mesures, comme le gel de certaines taxes sur les carburants et la hausse du crédit d'impôt sur la TPS.

Selon l'ancien directeur parlementaire du budget, Kevin Page, le premier ministre Mark Carney devrait également démontrer si les mesures importantes visant à augmenter les dépenses en matière de défense et d'infrastructures portent leurs fruits.

Les économistes seront également attentifs cette semaine pour voir comment la flambée des prix de l'énergie due à la guerre en Iran affecte les perspectives économiques d'Ottawa.

Randall Bartlett, économiste en chef adjoint chez Desjardins, affirme que la hausse des prix mondiaux du pétrole peut augmenter les recettes fiscales du gouvernement fédéral, mais il estime néanmoins que la situation budgétaire du Canada reste vulnérable à de futurs chocs.

Alors que le chef conservateur Pierre Poilievre appelle les libéraux à réduire le déficit fédéral, le gouvernement savoure les éloges récents du Fonds monétaire international, qui qualifie le Canada de pays le plus viable sur le plan budgétaire parmi les pays du G-7.

Craig Lord, La Presse Canadienne

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