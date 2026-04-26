Fréchette entame une première mission à l'étranger à titre de cheffe de gouvernement
Alors que Washington est sens dessus dessous à la suite de ce qui semble être une autre tentative d’assassinat visant le président Trump, la première ministre Christine Fréchette entreprendra lundi sa première mission à l’étranger dans la capitale américaine.
Elle participera à une série de rencontres, à deux mois à peine du début des négociations concernant la révision de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), le 1er juillet.
Les entreprises québécoises ont été fortement affectées par une série de droits de douanes imposées par l’administration du président Trump depuis son arrivée au pouvoir en 2025.
Mme Fréchette doit rencontrer l’ambassadeur du Canada, Mark Wiseman, participer à une table ronde des associations d’affaires américaines et canado-américaines, et rencontrer des interlocuteurs au Congrès dont le nom n’a pas été divulgué.
Les États-Unis sont le principal partenaire commercial du Québec.
En 2024, près des trois-quarts des exportations du Québec (73,5 %) étaient destinées au marché américain, pour une valeur de 91,2 milliards $.
Il s’agissait essentiellement d’aéronefs, d’aluminium, de moteurs d’aéronefs et de produits miniers tels que l’or, l’argent, de métaux du groupe du platine, et leurs alliages.
Patrice Bergeron, La Presse Canadienne
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