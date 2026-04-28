Présentées par la Cellule culture-communautés
L'accessibilité culturelle au coeur de cinq capsules vidéo
Le mercredi 20 mai prochain, la Cellule culture-communautés (CCC) présenter une série de cinq capsules vidéo, produite par le magazine Signé Laval. Elles mettent en relief des projets visant la vitalité des milieux de vie grâce aux activités culturelles ainsi que la participation des communautés plus vulnérables.
Elles sont intégralement accessibles sur le site Web et la chaîne YouTube de Signé Laval.À cette date, la CCC convie les professionnels des milieux culturels, du développement social et toute personne intéressée par les thématiques abordées à un 4 à 7 festif autour de ces cinq vidéos. L’événement se tiendra au Centre communautaire Régent- Martimbeau à Laval.
Après un premier temps de projection, un panel de discussion rassemblera plusieurs porteurs des initiatives filmées : le Théâtre BLUFF, le Réseau des Organismes en Itinérance de Laval (ROIL), la Salle Alfred-Pellan et The Youth and Parents AGAPE Association Inc. L'objectif sera d'explorer collectivement les coulisses, tout comme les savoir-faire au cœur de ces maillages.
La soirée se conclura par un moment convivial de réseautage entre les participants. L’événement est gratuit et sur inscription. Les places sont limitées : inscrivez-vous dès maintenant !
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