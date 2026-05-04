Pendant la journée
Entrave sur l'autoroute 15 à Laval le mercredi 6 mai
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) annonce la fermeture d'une voie sur deux de la voie de desserte de l'autoroute 15 le mercredi 6 mai. L'entrave sera en place dans la journée, soit de 9 h 30 à 14 h 30 et est nécessaire pour permettre des travaux de réparations de la route.
Durant cette période, une voie sur deux de la voie de desserte de l’autoroute des Laurentides (15), en direction sud, devant le Complexe aquatique de Laval sera fermée à la circulation. Aucun détour ne sera mis en place, mais les automobilistes devront faire preuve de vigilance à l'approche de la zone de travaux.
Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, avise l'instance gouvernementale. Afin de connaître toutes les entraves liées à ces travaux et les mises à jour, consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Le Parti Québécois va investir 100M$ supplémentaires pour financer l'aide et la sécurité alimentaire
Le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre-Plamondon, a annoncé que sa formation politique va revenir sur la décision électoraliste annoncée par Christine Fréchette, le 25 mai dernier, de diminuer la TVQ sur certains produits en épicerie. Elle investira plutôt ces 100 millions de dollars par année là où les besoins urgents se trouvent, ...LIRE LA SUITE
Jour 13: les répercussions de l'escalade commerciale sur le Québec inquiètent
L'escalade des tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis a continué de s'immiscer mardi dans la campagne électorale québécoise, au moment où les droits de douane de rétorsion canadiens sont officiellement entrés en vigueur et pourraient faire mal à l'économie de la province. Au jour 13 de la campagne, la porte-parole de ...LIRE LA SUITE
Guerre tarifaire: Québec annonce de nouvelles mesures
Le gouvernement du Québec annonce de nouvelles mesures « afin d'atténuer le plus possible » les impacts des nouveaux droits de douane imposés récemment par les États-Unis, alors que la réplique des contre-tarifs canadiens est entrée en vigueur aujourd'hui. Au nombre de celles-ci, un nouveau décret autorise le Centre d'acquisitions ...LIRE LA SUITE