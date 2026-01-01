Entrave sur l'autoroute 15 à Laval le mercredi 6 mai

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) annonce la fermeture d'une voie sur deux de la voie de desserte de l'autoroute 15 le mercredi 6 mai. L'entrave sera en place dans la journée, soit de 9 h 30 à 14 h 30 et est nécessaire pour permettre des travaux de réparations de la route.

Durant cette période, une voie sur deux de la voie de desserte de l’autoroute des Laurentides (15), en direction sud, devant le Complexe aquatique de Laval sera fermée à la circulation. Aucun détour ne sera mis en place, mais les automobilistes devront faire preuve de vigilance à l'approche de la zone de travaux.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, avise l'instance gouvernementale. Afin de connaître toutes les entraves liées à ces travaux et les mises à jour, consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.