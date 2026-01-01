Le maire de Laval remporte le premier prix Louise-Harel

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a remis pour la première fois, lors de son Agora métropolitaine, le prix Louise-Harel de façon ex aequo à Stéphane Boyer, maire de Laval, et Normand Grenier, maire de Charlemagne, soulignant ainsi leur leadership et leur contribution en matière d’aménagement et de développement durable.

Créé en 2025 afin de récompenser l’apport des mairesses et des maires d’une des 82 municipalités du territoire de la CMM dans la mise en œuvre du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), ce prix rend également hommage à Mme Harel, ancienne ministre aux Affaires municipales et à la Métropole et élue municipale, et à sa contribution au développement du territoire métropolitain.

« À l’occasion du 25e anniversaire de la CMM, c’est un privilège pour moi de remettre ce prix éponyme aux deux récipiendaires. Il s’agit d’une reconnaissance de leur apport respectif à l’aménagement durable du territoire du Grand Montréal pour concrétiser les objectifs du PMAD. Je suis heureuse que ce nouveau prix mette ainsi en lumière la contribution des mairesses et des maires à la réalisation du PMAD », a indiqué Louise Harel, ministre des Affaires municipales et de la Métropole (1998-2002), qui a fait adopter la loi créant la CMM.

Stéphane Boyer

Stéphane Boyer a mis en place des changements transformationnels pour répondre aux enjeux du PMAD en matière de mixité sociale, de densité, de transport collectif et de milieux verts. Il a mené divers projets, dont l’ adoption et l’entrée en vigueur d’un nouveau code de l’urbanisme, l’accélération de la création de logements, incluant le développement de logements sociaux et abordables, la création de milieux de vie exemplaires et durables, la promotion du développement urbain s’articulant autour de la mobilité durable de même qu’une proportion du territoire protégé dépassant 18% en 2023 alors que l’objectif initial était de 14%, et ce, 12 ans avant la cible prévue.

« Recevoir le prix Louise-Harel est un immense privilège, que j’accueille avec humilité. À Laval, on est convaincus que les défis urbains, qu’il s’agisse de logement, de mobilité ou de transition écologique, doivent être abordés avec pragmatisme, ambition et innovation. Cette reconnaissance s’inscrit dans une démarche que je porte avec conviction, appuyé par une équipe solide, pour bâtir une ville plus durable et contribuer à faire du Grand Montréal un milieu de vie plus cohérent et résilient », a déclaré Stéphane Boyer, maire de Laval.

Un comité de sélection composé de partenaires de la société civile, indépendant de la CMM, a procédé à l’analyse des candidatures sur la base des critères suivants :

- Leadership de la personne candidate en matière d’aménagement et de développement durable;

- Caractère remarquable de la contribution de la personne candidate dans le cadre de la mise en œuvre du PMAD;

- Retombées pour la municipalité concernée;

- Présentation générale du dossier.

Les candidatures étaient celles de mairesses ou de maires en poste ou l’ayant été dans les quatre dernières années dans une municipalité se trouvant sur le territoire de la CMM.