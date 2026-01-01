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Pharmacienne de profession

Marie-Jeanne Rivest est officiellement candidate du Parti Québécois dans Chomedey

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5 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Le Parti Québécois confirme que Marie-Jeanne Rivest sera candidate dans la circonscription de Chomedey. Pharmacienne de formation, Marie-Jeanne Rivest est une indépendantiste convaincue qui habite Laval depuis 2024. Ses six années de pratique au sein de centres hospitaliers universitaires lui ont permis d’acquérir une fine connaissance des enjeux et défis du réseau de la santé québécois.

« Il me fait grand plaisir de vous présenter une candidature de qualité  pour la région de Laval. Pharmacienne de formation, Marie-Jeanne a  œuvré dans plusieurs centres hospitaliers, notamment au CIUSSS de l’Estrie-CHUS et au CUSM, et travaille actuellement au CHUM où elle est arrivée en 2024. Le Parti Québécois souhaitant étendre l’offre de services de tous les professionnels de la santé pour désengorger le réseau, Marie-Jeanne nous  apportera, grâce à son expertise, un éclairage précieux sur les défis de notre système de  santé », a  déclaré le chef du Parti Québécois.

Marie-Jeanne Rivest est convaincue que l’apport de tous les types de professionnels de la santé est une solution prometteuse pour les patients. « Je le constate dans ma pratique, les transitions de soins doivent gagner en efficacité. La communication  de l’information entre les intervenants est fragmentée,  voire inexistante. Je crois que tous les professionnels de la santé devraient avoir accès à l’information nécessaire pour  accomplir efficacement leur travail. Par exemple, j’imagine un réseau où les informations concernant l’hospitalisation d’un patient  sont accessibles numériquement au pharmacien communautaire, aux infirmières en soins à domicile et à tous les autres intervenants qui assurent le suivi après  congé. Avec la mise en place  du Dossier santé Québec et l'amorce du chantier du Dossier santé numérique,  , nous devons maintenir le cap vers l’efficacité de la transmission  de l’information,  en tenant compte des enjeux de confidentialité et de sécurité.  Je souhaite contribuer à cette réflexion, non seulement pour la région de Laval, mais pour l’ensemble du Québec  »,  affirme la candidate à l’investiture du Parti Québécois dans Chomedey.

Âgée de 30 ans,  Marie-Jeanne Rivest fait partie de ces jeunes indépendantistes qui n’ont pas pu voter au référendum de 1995. Elle est animée par la conviction profonde que le Québec peut et doit devenir un pays. « Je me lance également en politique parce que je crois profondément que le Québec est doté de tous les outils pour se gouverner lui-même. Je n’ai pas pu me prononcer sur la question, étant née un mois avant le vote en 1995. J’appartiens à une génération qui démontre de plus en plus sa ferme volonté de prendre position et  de  s’engager sur l’enjeu majeur qui anime la politique québécoise » conclut avec conviction Marie-Jeanne Rivest.

Le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a salué sa candidature en réitérant que  l’offre politique unique du Parti Québécois attire des gens de talent, comme Marie-Jeanne Rivest, qui s’engagent pour contribuer au destin national et pour permettre au Québec d’exister pleinement.

Biographie

Détentrice d’un doctorat de premier cycle en pharmacie et d’une maîtrise en pharmacologie avancée de l’Université de Montréal, Marie-Jeanne Rivest travaille depuis six ans dans le réseau de la santé québécois.  Son parcours l’a menée au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), au CIUSSS de l’Estrie-CHUS,  et elle travaille  présentement au Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM). Elle a également pu participer au Comité d’expert pour la mise à jour du dosage des antirétroviraux du MSSS.

De plus, elle s’implique bénévolement, notamment comme patrouilleuse pour les bois de Laval avec CANOPÉE et au sein des OUI Québec dans la région de Laval.

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