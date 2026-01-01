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À l'aube de la prochaine élection

Le Parti Vert à la recherche de candidats

durée 12h00
6 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

À l’approche des prochaines élections, le Part Vert lance officiellement sa campagne de recrutement de candidats et sollicite l'appui des citoyens du Québec. La formation politique est à la recherche de personnes engagées, ancrées dans leur communauté et qui souhaitent faire une différence concrète pour représenter les idées du Parti Vert du Québec.

Se présenter comme candidat, ce n’est pas réservé à une élite politique. « C’est avant tout une démarche citoyenne : porter des valeurs, représenter son milieu et contribuer activement aux solutions dont le Québec a besoin. Des voix fortes, engagées et motivées doivent se faire entendre dans le débat public. Peut-être la vôtre, ou celle de quelqu’un que vous connaissez ?», indique-t-on par courriel. 

Selon le Parti Vert, devenir candidat, c’est une expérience unique pour : 

- Donner une voix à des enjeux qui sont chers à son cœur; 

- S’impliquer concrètement dans sa communauté; 

- Faire partie d’un mouvement qui agit pour l’avenir; 

Comme cette idée peut sembler intimidante, le Parti vert propose d'accompagner les candidats à chaque étape de votre campagne : formation, outils, soutien d’équipe, etc. Notons qu'il existe plusieurs niveaux d’implication dans une campagne afin de pouvoir s’ajuster aux différentes disponibilités des candidats. 

Envie de se lancer ? 

Si c'est le cas, on peut en apprendre davantage dès maintenant en laissant son nom via notre site “Devenez candidat-e” : https://candidate.pvq.qc.ca/.  Si vous êtes intéressé-e ou simplement en réflexion, écrivez-nous à l’adresse [email protected]. Ainsi, vous pourrez discuter avec quelqu'un sans engagement et en toute simplicité. 

 

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