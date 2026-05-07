Victoire citoyenne
Parti Laval obtient une consultation publique pour l’aréna Richard-Trottier
Lors de la séance du conseil municipal du 5 mai dernier, les membres du conseil ont adopté à l’unanimité la proposition du conseiller municipal de Parti Laval dans Fabreville-Sud, Martin Vaillancourt, demandant qu’une consultation publique soit tenue sur l’avenir de l’aréna Richard-Trottier.
L’opposition se réjouit que l’administration Boyer accepte de mettre sur pause la démolition afin de tenir une consultation publique. « Depuis plusieurs semaines, des citoyennes et citoyens, des familles et des organismes nous demandent de consulter la population avant d’aller plus loin dans ce dossier. C’est ça la démocratie, c’était illogique d’empêcher la population de se prononcer. Maintenant, il faudra s’assurer qu’aucune décision hâtive ne soit prise sans tenir compte de ce qui ressortira de cette consultation », d’affirmer M. Vaillancourt.
Une mobilisation importante portée par l’opposition
Fermé depuis 2018 et visé par une demande de démolition, l’aréna situé dans le quartier de Fabreville a suscité une importante mobilisation au cours des dernières semaines. Selon les conseillers de Parti Laval, l’administration Boyer semblait privilégier la démolition afin d’aménager un parc sur le site, sans avoir consulté la population sur les différentes options possibles. Face à cette situation, l’opposition a multiplié les démarches sur le terrain, lancé une pétition et déposé un avis de proposition réclamant qu’aucune décision irréversible ne soit prise avant la tenue d’une véritable consultation publique. Cet avis a finalement été adopté unanimement mardi soir, alors qu’une pétition signée par près de 1000 citoyens et citoyennes a également été déposée par Louise Lortie, conseillère municipale de Marc-Aurèle-Fortin, lors de la séance.
« Toutes les personnes qu’on a rencontrées nous disaient la même chose : ça n’a pas de sens de démolir une infrastructure sportive de quartier comme l’aréna Richard-Trottier sans que les citoyens et citoyennes aient leur mot à dire. Il aura fallu une forte mobilisation citoyenne pour obtenir cette pause et cette consultation publique, mais c’est un gain important pour les gens de Fabreville », se réjouit Mme Lortie.
« Maintenant, il faudra que cette consultation permette réellement à la population de se prononcer sur l’avenir du site et sur les besoins du quartier en infrastructures sportives de proximité. Il faudra aussi que toutes les options soient étudiées sérieusement avant qu’une décision finale soit prise », de conclure M. Vaillancourt.
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