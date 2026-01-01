Le Parti Vert du Québec en mode recrutement de candidats

Au cours des dernières semaines, plusieurs personnes ont exprimé leur intérêt à s’impliquer avec le Parti Vert du Québec en vue de l’élection générale de 2026 selon la formation politique.

Certaines souhaitent devenir candidates. D’autres veulent aider comme bénévoles, organiser dans leur région, contribuer aux communications ou participer à la construction d’une alternative politique au Québec.

Une chose revient constamment dans les messages reçus:

Les gens ont l’impression que les grands partis politiques ne répondent plus aux réalités vécues par la population. Le coût du logement explose. Les services publics s’effritent. L’environnement est mis de côté. Les guerres font des ravages et les jeunes ont de plus en plus de difficulté à envisager l’avenir avec optimisme. Mais malgré ce cynisme ambiant, des gens ordinaires décident de faire un pas en avant en s’impliquant en politique québécoise avec l’équipe du Parti Vert.

- Des étudiants;

- Des travailleurs;

- Des parents;

- Des retraités;

- Des militants communautaires;

- Des personnes qui ne se sont jamais impliquées en politique auparavant.

Déjà, 32 personnes provenant de différentes régions du Québec ont entrepris des démarches pour devenir candidates du Parti Vert du Québec en vue de 2026.

Et avec 125 circonscriptions à travers le Québec, il reste encore beaucoup de place pour celles et ceux qui souhaitent se lancer et participer à la construction du mouvement. Voici une liste des circonscriptions disponibles!

Le Parti Vert du Québec veut rassembler des personnes qui souhaitent défendre

- l’environnement, les rivières, les lacs et les forêts ;

- des logements et une épicerie abordables ;

- le transport en commun gratuit ;

- une économie plus juste ;

- la paix mondiale et une politique plus humaine.