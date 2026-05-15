Les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 1er juillet
C'est parti pour la 19e édition des Prix Leaders en mobilité durable
Les candidatures pour la 19e édition des Prix Leaders en mobilité durable sont ouvertes. À qui s'adressent-ils? À ceux et celles qui ont mis en place des actions concrètes pour transformer les habitudes de déplacement.
Prévu le 5 novembre prochain à l’Atrium et Studio-Théâtre des Grands Ballets, le gala soulignera des projets qui transforment les habitudes de déplacement.
Critères d’admissibilité
Pour être l'un des finalistes, le projet doit :
- Favoriser les déplacements durables ou réduire l’auto solo;
- Être réalisé sur le territoire de l'une de ces régions : Montréal, Montérégie, Laval, Lanaudière et Laurentides;
- Être actif ou avoir été réalisé au cours des deux dernières années;
Les catégories sont: Prix Milieux de travail, Milieux d'enseignement, Milieux municipal, Milieux de société et organismes à but non lucratf, Prix ARTM et Prix Coup de coeur du public.
Toutes les candidatures reçues seront analysées par l’équipe interne afin de vérifier leur admissibilité. À la suite de cette étape, 12 finalistes seront sélectionnés. Les dossiers retenus seront ensuite évalués par le comité de sélection, qui déterminera les lauréats de chaque catégorie.
Les organisations finalistes seront contactées pour les prochaines étapes entourant la promotion des projets et leur participation au gala à la fin de l’été. Toutes les organisations recevront une réponse par courriel, qu’elle soit positive ou négative. Si votre organisation ne figure pas parmi les 12 finalistes, elle demeurera admissible au Prix Coup de cœur du public
Vous l’avez peut-être remarqué sur les réseaux sociaux : l’identité des Prix Leaders en mobilité durable a fait peau neuve. Une image renouvelée, plus assumée et alignée avec la vision portée pour les prochaines années. Cette nouvelle identité marque un tournant pour l’avenir des Prix Leaders en mobilité durable… et ce n’est que le début.
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