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Enjeu de sécurité concernant l'accessibilité des données des patients

Québec solidaire demande la mise sur pause du déploiement du DSN

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21 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Haroun Bouazzi, responsable solidaire en matière de Cybersécurité et Numérique et de Guillaume Cliche-Rivard, responsable solidaire en matière de Santé réagissent aux risques de sécurité concernant l’accessibilité des données des patients dans le cadre du déploiement du Dossier santé numérique (DSN). Rappelons que cet enjeu est dénoncé par les syndicats depuis sa mise en service. 

« Nous savons maintenant que les dossiers médicaux de tous les patients peuvent être consultés, sans restriction, par l'ensemble des 35 000 personnes travaillant dans les établissements où le DSN est implanté. Imaginez qu’un ex-conjoint puisse apprendre que vous avez eu recours à un avortement, ou qu’un voisin découvre que vous avez consulté pour une situation de violence conjugale ou une agression sexuelle», avance la paire. 

« Assurer la confidentialité de données aussi sensibles que celles contenues dans nos dossiers de santé devrait constituer le strict minimum. Nous n’osons imaginer quelles autres failles ont pu être ignorées, d’autant plus que, selon des sources internes, les problèmes d’accès aux données avaient été signalés par les représentants des travailleurs dès le premier jour de la mise en production du système. Nous demandons donc la suspension immédiate du déploiement du DSN jusqu’à ce que cette situation inacceptable soit corrigée et que des garanties réelles de protection des renseignements personnels soient mises en place. », dénonce M. Bouazzi.

« Nous avons aussi appris que des patients en attente de soins à domicile disparaissaient des listes d’affectation, ou encore que des dosages et des allergies avaient mal migré vers le nouveau système. Il existe un réel risque pour la sécurité des usagers. Santé Québec prétend que tout se passe très bien sur le terrain, mais ce que les travailleurs et travailleuses nous rapportent est extrêmement préoccupant  », ajoute Guillaume Cliche-Rivard.

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